Названы два витамина, которые помогут прожить дольше

Витамины В12 и D3 особенно важны для поддержания здоровья стареющего организма, рекомендуют специалисты. Соответствующие данные приводит директор Центра здоровья населения Массачусетского университета (США) Кэтрин Такер.
«С возрастом организм все хуже усваивает витамины, особенно В12 и D3, даже при соблюдении правильного питания», — Кэтрин Такер цитирует британское издание Redonline. По словам эксперта, после 50 лет людям следует обращать внимание на указанные витамины, так как их дефицит может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Дефицит витамина В12 связан с риском развития анемии, депрессии, деменции и снижением уровня энергии. Витамин D3, оказывающий влияние на иммунитет и кожу, получаемый в основном из солнечного света, с возрастом все труднее вырабатывается, что особенно актуально зимой.
По мнению педиатра Марьям Сайфулиной, в детском рационе в период роста в обязательном порядке должны присутствовать продукты с витаминами D, В и С, пишет RT. Диетолог Андрей Бобровский ранее советовал шоковую заморозку зелени для сохранения большего числа витаминов, передает телеканал 360.
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