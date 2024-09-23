23 сентября 2024

Названы два витамина, которые помогут прожить дольше

Кэтрин Такер: витамины В12 и D3 особенно необходимы для стареющего организма
© Служба новостей «URA.RU»
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Человеку необходима поддержка витаминами, так как их содержание в потребляемых продуктах низкое
Человеку необходима поддержка витаминами, так как их содержание в потребляемых продуктах низкое Фото:

Витамины В12 и D3 особенно важны для поддержания здоровья стареющего организма, рекомендуют специалисты. Соответствующие данные приводит директор Центра здоровья населения Массачусетского университета (США) Кэтрин Такер.

«С возрастом организм все хуже усваивает витамины, особенно В12 и D3, даже при соблюдении правильного питания», — Кэтрин Такер цитирует британское издание Redonline. По словам эксперта, после 50 лет людям следует обращать внимание на указанные витамины, так как их дефицит может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Дефицит витамина В12 связан с риском развития анемии, депрессии, деменции и снижением уровня энергии. Витамин D3, оказывающий влияние на иммунитет и кожу, получаемый в основном из солнечного света, с возрастом все труднее вырабатывается, что особенно актуально зимой.

По мнению педиатра Марьям Сайфулиной, в детском рационе в период роста в обязательном порядке должны присутствовать продукты с витаминами D, В и С, пишет RT. Диетолог Андрей Бобровский ранее советовал шоковую заморозку зелени для сохранения большего числа витаминов, передает телеканал 360.

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Витамины В12 и D3 особенно важны для поддержания здоровья стареющего организма, рекомендуют специалисты. Соответствующие данные приводит директор Центра здоровья населения Массачусетского университета (США) Кэтрин Такер. «С возрастом организм все хуже усваивает витамины, особенно В12 и D3, даже при соблюдении правильного питания», — Кэтрин Такер цитирует британское издание Redonline. По словам эксперта, после 50 лет людям следует обращать внимание на указанные витамины, так как их дефицит может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Дефицит витамина В12 связан с риском развития анемии, депрессии, деменции и снижением уровня энергии. Витамин D3, оказывающий влияние на иммунитет и кожу, получаемый в основном из солнечного света, с возрастом все труднее вырабатывается, что особенно актуально зимой. По мнению педиатра Марьям Сайфулиной, в детском рационе в период роста в обязательном порядке должны присутствовать продукты с витаминами D, В и С, пишет RT. Диетолог Андрей Бобровский ранее советовал шоковую заморозку зелени для сохранения большего числа витаминов, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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