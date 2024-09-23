23 сентября 2024

РИАН: строительство дома фигурирует как взятка в деле Иванова

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Тимур Иванов
Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около миллиарда рублей Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Строительство роскошного дома и бани в Тверской области стало одним из эпизодов в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Эти объекты фигурируют как взятка, согласно официальным документам суда.

«Строительство жилого дома и бани осуществлено фигурантами дела в качестве взятки», — указано в судебных материалах. Объекты зарегистрированы на компанию «Волжский берег», главой которой является Сергей Бородин, также обвиняемый в коррупционном скандале.

По данным следствия, Иванов, отвечавший за военно-строительный комплекс Минобороны РФ, и Бородин обвиняются в получении взяток на сумму около миллиарда рублей. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что его подзащитный Иванов отрицает свою вину.

Суд ранее наложил арест на подмосковный особняк Иванова, сообщили в правоохранительных органах. Обеспечительный арест наложен на загородный дом, расположенный в поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Иванов не может совершать с этой недвижимостью какие-либо сделки.

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Строительство роскошного дома и бани в Тверской области стало одним из эпизодов в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Эти объекты фигурируют как взятка, согласно официальным документам суда. «Строительство жилого дома и бани осуществлено фигурантами дела в качестве взятки», — указано в судебных материалах. Объекты зарегистрированы на компанию «Волжский берег», главой которой является Сергей Бородин, также обвиняемый в коррупционном скандале. По данным следствия, Иванов, отвечавший за военно-строительный комплекс Минобороны РФ, и Бородин обвиняются в получении взяток на сумму около миллиарда рублей. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что его подзащитный Иванов отрицает свою вину. Суд ранее наложил арест на подмосковный особняк Иванова, сообщили в правоохранительных органах. Обеспечительный арест наложен на загородный дом, расположенный в поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Иванов не может совершать с этой недвижимостью какие-либо сделки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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