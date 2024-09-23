РИАН: строительство дома фигурирует как взятка в деле Иванова

24 сентября 2024 в 04:31 Размер текста - 17 +

Иванова обвиняют в получении взяток на сумму около миллиарда рублей Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке Строительство роскошного дома и бани в Тверской области стало одним из эпизодов в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Эти объекты фигурируют как взятка, согласно официальным документам суда. «Строительство жилого дома и бани осуществлено фигурантами дела в качестве взятки», — указано в судебных материалах. Объекты зарегистрированы на компанию «Волжский берег», главой которой является Сергей Бородин, также обвиняемый в коррупционном скандале. По данным следствия, Иванов, отвечавший за военно-строительный комплекс Минобороны РФ, и Бородин обвиняются в получении взяток на сумму около миллиарда рублей. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что его подзащитный Иванов отрицает свою вину. Суд ранее наложил арест на подмосковный особняк Иванова, сообщили в правоохранительных органах. Обеспечительный арест наложен на загородный дом, расположенный в поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Иванов не может совершать с этой недвижимостью какие-либо сделки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Строительство роскошного дома и бани в Тверской области стало одним из эпизодов в деле бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Эти объекты фигурируют как взятка, согласно официальным документам суда. «Строительство жилого дома и бани осуществлено фигурантами дела в качестве взятки», — указано в судебных материалах. Объекты зарегистрированы на компанию «Волжский берег», главой которой является Сергей Бородин, также обвиняемый в коррупционном скандале. По данным следствия, Иванов, отвечавший за военно-строительный комплекс Минобороны РФ, и Бородин обвиняются в получении взяток на сумму около миллиарда рублей. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что его подзащитный Иванов отрицает свою вину. Суд ранее наложил арест на подмосковный особняк Иванова, сообщили в правоохранительных органах. Обеспечительный арест наложен на загородный дом, расположенный в поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе. Иванов не может совершать с этой недвижимостью какие-либо сделки.