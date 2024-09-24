Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии

В Новой Зеландии объявили о введении санкций в отношении России и Белоруссии. Список людей и организаций, попавших в черный список, пока не называют. Информацию озвучил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.
«Этот последний раунд санкций нацелен на участников оккупации Россией Запорожской АЭС Украины, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку», — заявил министр, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. Питерс отметил, что санкции направлены против пяти лиц и шести организаций.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что, несмотря на санкции, европейские страны продолжают торговать с Россией. По его словам, только Венгрия делает это открыто, передает RT.
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В Новой Зеландии объявили о введении санкций в отношении России и Белоруссии. Список людей и организаций, попавших в черный список, пока не называют. Информацию озвучил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс. «Этот последний раунд санкций нацелен на участников оккупации Россией Запорожской АЭС Украины, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку», — заявил министр, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. Питерс отметил, что санкции направлены против пяти лиц и шести организаций. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что, несмотря на санкции, европейские страны продолжают торговать с Россией. По его словам, только Венгрия делает это открыто, передает RT.