Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии

24 сентября 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Власти Новой Зеландии пока не обновляли список людей и организаций, против которых действуют введенные меры Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В Новой Зеландии объявили о введении санкций в отношении России и Белоруссии. Список людей и организаций, попавших в черный список, пока не называют. Информацию озвучил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс. «Этот последний раунд санкций нацелен на участников оккупации Россией Запорожской АЭС Украины, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку», — заявил министр, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. Питерс отметил, что санкции направлены против пяти лиц и шести организаций. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что, несмотря на санкции, европейские страны продолжают торговать с Россией. По его словам, только Венгрия делает это открыто, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новой Зеландии объявили о введении санкций в отношении России и Белоруссии. Список людей и организаций, попавших в черный список, пока не называют. Информацию озвучил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс. «Этот последний раунд санкций нацелен на участников оккупации Россией Запорожской АЭС Украины, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку», — заявил министр, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. Питерс отметил, что санкции направлены против пяти лиц и шести организаций. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что, несмотря на санкции, европейские страны продолжают торговать с Россией. По его словам, только Венгрия делает это открыто, передает RT.