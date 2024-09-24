Новая Зеландия ввела новый пакет санкций против России и Белоруссии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямальские зарисовки (продолжение). Салехард, триколор, флаг россии, патриотизм
Власти Новой Зеландии пока не обновляли список людей и организаций, против которых действуют введенные меры Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

В Новой Зеландии объявили о введении санкций в отношении России и Белоруссии. Список людей и организаций, попавших в черный список, пока не называют. Информацию озвучил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс.

«Этот последний раунд санкций нацелен на участников оккупации Россией Запорожской АЭС Украины, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку», — заявил министр, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. Питерс отметил, что санкции направлены против пяти лиц и шести организаций.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что, несмотря на санкции, европейские страны продолжают торговать с Россией. По его словам, только Венгрия делает это открыто, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новой Зеландии объявили о введении санкций в отношении России и Белоруссии. Список людей и организаций, попавших в черный список, пока не называют. Информацию озвучил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс. «Этот последний раунд санкций нацелен на участников оккупации Россией Запорожской АЭС Украины, российский военно-промышленный комплекс, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку», — заявил министр, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны. Питерс отметил, что санкции направлены против пяти лиц и шести организаций. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что, несмотря на санкции, европейские страны продолжают торговать с Россией. По его словам, только Венгрия делает это открыто, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...