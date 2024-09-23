Заморозки пришли в регион 24 сентября (архивное фото)
Первые осенние заморозки 24 сентября пришли в Челябинскую область. Об этом сообщают жители поселка Межевой в Саткинском районе.
«Раннее утро в Межевом было таким. Встречаем осенние заморозки», — говорится в telegram-канале газеты «Саткинский рабочий». На опубликованных фото показаны замерзшие посадки в огородах и иней на машине.
В Челябинской области ранее выпал снег. Его заметили на Дальнем Таганае в национальном парке «Таганай», расположенном под Златоустом. Выпавший снег в нацпарке назвали репетицией зимы.
Вот так было утром в Саткинском районе
А это фото замерзшей машины
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