23 сентября 2024

Первые осенние заморозки пришли в Челябинскую область. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки пришли в регион 24 сентября (архивное фото) Фото:

Первые осенние заморозки 24 сентября пришли в Челябинскую область. Об этом сообщают жители поселка Межевой в Саткинском районе.

«Раннее утро в Межевом было таким. Встречаем осенние заморозки», — говорится в telegram-канале газеты «Саткинский рабочий». На опубликованных фото показаны замерзшие посадки в огородах и иней на машине.

В Челябинской области ранее выпал снег. Его заметили на Дальнем Таганае в национальном парке «Таганай», расположенном под Златоустом. Выпавший снег в нацпарке назвали репетицией зимы.

Вот так было утром в Саткинском районе
Вот так было утром в Саткинском районе
А это фото замерзшей машины
А это фото замерзшей машины

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Первые осенние заморозки 24 сентября пришли в Челябинскую область. Об этом сообщают жители поселка Межевой в Саткинском районе. «Раннее утро в Межевом было таким. Встречаем осенние заморозки», — говорится в telegram-канале газеты «Саткинский рабочий». На опубликованных фото показаны замерзшие посадки в огородах и иней на машине. В Челябинской области ранее выпал снег. Его заметили на Дальнем Таганае в национальном парке «Таганай», расположенном под Златоустом. Выпавший снег в нацпарке назвали репетицией зимы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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