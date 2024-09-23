23 сентября 2024

Теневой мэр пошел на компромисс с властями ХМАО. Инсайд

Депутат Пыталев согласится на кандидатуру властей ХМАО на пост мэра Нефтеюганска
© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт депутата думы ХМАО Степана Пыталева и югорского политблока, начавшийся из-за выборов мэра Нефтеюганска, близится к завершению
Конфликт депутата думы ХМАО Степана Пыталева и югорского политблока, начавшийся из-за выборов мэра Нефтеюганска, близится к завершению Фото:

Депутат думы ХМАО Степан Пыталев не будет настаивать на своем кандидате на пост градоначальника. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте округа.

«Говорят, что Пыталев пошел на компромисс с властями и готов согласиться с кандидатурой, предложенной югорскими властями. Об этом заявляют люди, близкие к теневому главе города. Решение было принято после того, как в Нефтеюганске прошел координационный совет муниципалитетов и туда съехались югорские политэлиты, в том числе спикер думы ХМАО и секретарь регионального отделения „Единой России“ Борис Хохряков. Похоже, шансы наконец избрать мэра Нефтеюганска растут», — отмечает инсайдер.

Другой собеседник агентства отмечает, что у Пыталева остается полный контроль над городской думой, которая в случае конфликта интереса с мэром встанет на его сторону. «И тогда сценарий с попытками импичмента, которого требовали местные депутаты в отношении экс-мэра Эльвиры Бугай, может повториться. Поэтому даже с чужаком на посту главы города Пыталев фактически ничем не рискует», — делится мнением источник.

Три предыдущие попытки выбрать главу Нефтеюганска закончились срывом и скандалом, который уже дошел до федерального уровня. Новая должна состояться 4 октября.

Ранее URA.RU писало, что политблок ХМАО начал новую попытку переговоров по выборам мэра Нефтеюганска. Четвертая попытка должна стать последней.

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Депутат думы ХМАО Степан Пыталев не будет настаивать на своем кандидате на пост градоначальника. Об этом URA.RU сообщил инсайдер в политическом истеблишменте округа. «Говорят, что Пыталев пошел на компромисс с властями и готов согласиться с кандидатурой, предложенной югорскими властями. Об этом заявляют люди, близкие к теневому главе города. Решение было принято после того, как в Нефтеюганске прошел координационный совет муниципалитетов и туда съехались югорские политэлиты, в том числе спикер думы ХМАО и секретарь регионального отделения „Единой России“ Борис Хохряков. Похоже, шансы наконец избрать мэра Нефтеюганска растут», — отмечает инсайдер. Другой собеседник агентства отмечает, что у Пыталева остается полный контроль над городской думой, которая в случае конфликта интереса с мэром встанет на его сторону. «И тогда сценарий с попытками импичмента, которого требовали местные депутаты в отношении экс-мэра Эльвиры Бугай, может повториться. Поэтому даже с чужаком на посту главы города Пыталев фактически ничем не рискует», — делится мнением источник. Три предыдущие попытки выбрать главу Нефтеюганска закончились срывом и скандалом, который уже дошел до федерального уровня. Новая должна состояться 4 октября. Ранее URA.RU писало, что политблок ХМАО начал новую попытку переговоров по выборам мэра Нефтеюганска. Четвертая попытка должна стать последней.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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