В Сургуте (ХМАО) утром 24 сентября пошел первый снег. Корреспондент URA.RU снял видео.
«В Сургуте утром 24 сентября пошел первый снег. Как-то рановато, даже для наших северных широт», — отмечает журналист агентства.
В городе резко похолодало. Температура упала до +1 градуса. В других городах Югры: Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Лангепасе снега пока нет. Корреспондент из Югорска передает, что утром на стекле заметил первые заморозки.
Ранее URA.RU писало, что первый снег в северных районах Югры пошел утром 23 сентября. Его заметили жители на границе ХМАО и ЯНАО.
Видео: Дмитрий Завьялов @ URA.RU
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