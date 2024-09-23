23 сентября 2024

В Сургуте первый снег пошел в сентябре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте (ХМАО) утром 24 сентября пошел первый снег. Корреспондент URA.RU снял видео.

«В Сургуте утром 24 сентября пошел первый снег. Как-то рановато, даже для наших северных широт», — отмечает журналист агентства.

В городе резко похолодало. Температура упала до +1 градуса. В других городах Югры: Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Лангепасе снега пока нет. Корреспондент из Югорска передает, что утром на стекле заметил первые заморозки.

Ранее URA.RU писало, что первый снег в северных районах Югры пошел утром 23 сентября. Его заметили жители на границе ХМАО и ЯНАО.

Видео: Дмитрий Завьялов @ URA.RU

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В Сургуте (ХМАО) утром 24 сентября пошел первый снег. Корреспондент URA.RU снял видео. «В Сургуте утром 24 сентября пошел первый снег. Как-то рановато, даже для наших северных широт», — отмечает журналист агентства. В городе резко похолодало. Температура упала до +1 градуса. В других городах Югры: Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Лангепасе снега пока нет. Корреспондент из Югорска передает, что утром на стекле заметил первые заморозки. Ранее URA.RU писало, что первый снег в северных районах Югры пошел утром 23 сентября. Его заметили жители на границе ХМАО и ЯНАО. Видео: Дмитрий Завьялов @ URA.RU
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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