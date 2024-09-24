Стало известно количество недвижимости экс-замминистра обороны Иванова, арестованного за взятки

В деле генерала Иванова фигурирует недвижимость на 82,5 млн рублей

24 сентября 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

По делу Тимура Иванова арестовали недвижимость на 82,5 миллиона рублей Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взяток на сумму около 1 миллиарда рублей. В рамках уголовного дела арестована его недвижимость в Тверской области, включая земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров и загородный дом на 2,5 тысячи квадратных метров. «Фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области. Кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона», — передает РИА Новости данные оценки недвижимости. Уточняется, что все имущество оформлено на компанию «Волжский берег», которым руководит другой обвиняемый Сергей Бородин. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 миллиарда рублей, при этом он не признает своей вины. Если суд установит их вину, то возможен штраф, который может в 70 или даже 100 раз превысить сумму полученной взятки. Также может быть назначена конфискация имущества, которое было получено незаконно. Ранее сообщалось, что в Москве были арестованы два нежилых помещения, который принадлежат Тимуру Иванову. Стоимость одного из них около 73 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взяток на сумму около 1 миллиарда рублей. В рамках уголовного дела арестована его недвижимость в Тверской области, включая земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров и загородный дом на 2,5 тысячи квадратных метров. «Фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области. Кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона», — передает РИА Новости данные оценки недвижимости. Уточняется, что все имущество оформлено на компанию «Волжский берег», которым руководит другой обвиняемый Сергей Бородин. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 миллиарда рублей, при этом он не признает своей вины. Если суд установит их вину, то возможен штраф, который может в 70 или даже 100 раз превысить сумму полученной взятки. Также может быть назначена конфискация имущества, которое было получено незаконно. Ранее сообщалось, что в Москве были арестованы два нежилых помещения, который принадлежат Тимуру Иванову. Стоимость одного из них около 73 миллионов рублей.