Стало известно количество недвижимости экс-замминистра обороны Иванова, арестованного за взятки

Бывший замминистра обороны Тимур Иванов обвиняется в получении взяток на сумму около 1 миллиарда рублей. В рамках уголовного дела арестована его недвижимость в Тверской области, включая земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров и загородный дом на 2,5 тысячи квадратных метров.
«Фигурируют земельный участок площадью 82 тысячи квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов и баня на 420 квадратных метров в Тверской области. Кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 миллиона рублей, дома — 38,6 миллиона», — передает РИА Новости данные оценки недвижимости. Уточняется, что все имущество оформлено на компанию «Волжский берег», которым руководит другой обвиняемый Сергей Бородин.
Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 миллиарда рублей, при этом он не признает своей вины. Если суд установит их вину, то возможен штраф, который может в 70 или даже 100 раз превысить сумму полученной взятки. Также может быть назначена конфискация имущества, которое было получено незаконно.
Ранее сообщалось, что в Москве были арестованы два нежилых помещения, который принадлежат Тимуру Иванову. Стоимость одного из них около 73 миллионов рублей.
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