Вдвова авторитета требует деньги с лидера свердловской банды. Фото

24 сентября 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Иск составляет меньше миллиона рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Вдова (URA.RU не раскрывает имя по ее просьбе) убитого тагильского криминального авторитета Владимира Малыгина (Малыш) заявила гражданский иск лидеру ОПГ «Герат-Урал» Андрею Селезневу, который обвиняется в организации расправы над ее супругом и ряде других преступлений. Об этом URA.RU стало известно во время заседания в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила. Судья не озвучила сумму иска. Корреспонденту агентства вдова отказалась называть точную сумму, лишь сказав, что иск — меньше миллиона рублей. Во время процесса прокурор потребовала отменить рассмотрение уголовного дела в особом порядке — судья поддержала. Сделка со следствием сорвалась из-за того, что Селезнев выразил несогласие с предъявленным обвинением. Единственной репликой от подсудимого было возражение тому, чтобы представители прессы фотографировали его. «Я против. В прошлый раз меня выставили в негативном свете. Нарисовали мне 22 года [тюремного срока]. Обвинение только суд вправе выносить», — заявил Селезнев. Судья его просьбу отклонила. Следующее заседание пройдет в октябре, на нем допросят свидетелей. В 90-е Селезнев был известен как Селя. Он считался лидером ОПГ «Герат-Урал», преимущественно состоящей из ветеранов войны в Афганистане. В отличие от большинства, группировка придала себе легальный статус — Селезнев создал фонд «Твой город». Банда занималась отмыванием денег, ее интересы распространялись на несколько местных предприятий. Силовики разгромили ОПГ в 2001 году. Селезнева с подельниками обвинили в создании преступной группировки, бандитизме, вымогательствах и убийствах. Селя получил 7,5 лет колонии. Следователи не смогли доказать его причастность к убийствам авторитетов Юрия Смирнова (Букараня), Владимира Малыгина (Малыш), главы «Тагмета» Сергея Ермолаева и начальника его службы безопасности Игоря Кокуши. Малыша, как считает следствие, убили бывшие члены его банды (один из них — Игорь Лобанов), которые примкнули к Селе. Этим убийством они хотели доказать свою преданность Селезневу. Сейчас Селя отрицает вину в организации убийства. По его словам, он просто дал два автомата, а инициатива исходила исключительно от Лобанова. К слову, за он получил 7,8 лет колонии. Убийство Букарани бойцы Селезнева совершили в 1995 году. Одним из исполнителей стал Андрей Рогожкин. Сейчас его дело также рассматривают в суде Нижнего Тагила. Свою вину он признал. Расстрел Ермолаева и Кокуши произошел в 1996 году. Бизнесмен несколько лет находился под «крышей» «Герат-Урала», но впоследствии отказался от их услуг. Селезнев испугался, что компания Ермолаева может перейти под контроль главного конкурента — ОПГ «Фортуна», поэтому, по версии следствия, и решился устранить предпринимателя. На суде Селезнев заявил, что причиной расправы над Ермолаевым стала его причастность к убийству Вячеслава Похвалитова, которого связывали с ОПГ «Центр». Фото: Сергей Бодров / URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вдова (URA.RU не раскрывает имя по ее просьбе) убитого тагильского криминального авторитета Владимира Малыгина (Малыш) заявила гражданский иск лидеру ОПГ «Герат-Урал» Андрею Селезневу, который обвиняется в организации расправы над ее супругом и ряде других преступлений. Об этом URA.RU стало известно во время заседания в Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила. Судья не озвучила сумму иска. Корреспонденту агентства вдова отказалась называть точную сумму, лишь сказав, что иск — меньше миллиона рублей. Во время процесса прокурор потребовала отменить рассмотрение уголовного дела в особом порядке — судья поддержала. Сделка со следствием сорвалась из-за того, что Селезнев выразил несогласие с предъявленным обвинением. Единственной репликой от подсудимого было возражение тому, чтобы представители прессы фотографировали его. «Я против. В прошлый раз меня выставили в негативном свете. Нарисовали мне 22 года [тюремного срока]. Обвинение только суд вправе выносить», — заявил Селезнев. Судья его просьбу отклонила. Следующее заседание пройдет в октябре, на нем допросят свидетелей. В 90-е Селезнев был известен как Селя. Он считался лидером ОПГ «Герат-Урал», преимущественно состоящей из ветеранов войны в Афганистане. В отличие от большинства, группировка придала себе легальный статус — Селезнев создал фонд «Твой город». Банда занималась отмыванием денег, ее интересы распространялись на несколько местных предприятий. Силовики разгромили ОПГ в 2001 году. Селезнева с подельниками обвинили в создании преступной группировки, бандитизме, вымогательствах и убийствах. Селя получил 7,5 лет колонии. Следователи не смогли доказать его причастность к убийствам авторитетов Юрия Смирнова (Букараня), Владимира Малыгина (Малыш), главы «Тагмета» Сергея Ермолаева и начальника его службы безопасности Игоря Кокуши. Малыша, как считает следствие, убили бывшие члены его банды (один из них — Игорь Лобанов), которые примкнули к Селе. Этим убийством они хотели доказать свою преданность Селезневу. Сейчас Селя отрицает вину в организации убийства. По его словам, он просто дал два автомата, а инициатива исходила исключительно от Лобанова. К слову, за он получил 7,8 лет колонии. Убийство Букарани бойцы Селезнева совершили в 1995 году. Одним из исполнителей стал Андрей Рогожкин. Сейчас его дело также рассматривают в суде Нижнего Тагила. Свою вину он признал. Расстрел Ермолаева и Кокуши произошел в 1996 году. Бизнесмен несколько лет находился под «крышей» «Герат-Урала», но впоследствии отказался от их услуг. Селезнев испугался, что компания Ермолаева может перейти под контроль главного конкурента — ОПГ «Фортуна», поэтому, по версии следствия, и решился устранить предпринимателя. На суде Селезнев заявил, что причиной расправы над Ермолаевым стала его причастность к убийству Вячеслава Похвалитова, которого связывали с ОПГ «Центр».