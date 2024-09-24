Следователи назвали основные версии отравления семьи в Краснодарском крае

СК: причиной гибели красноярских детей стал инсектицид или неизвестный токсин

24 сентября 2024 в 11:18 Размер текста - 17 +

У Следственного комитета есть две основные версии отравления семьи в Красноярском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей Среди основных версий отравления семьи из Красноярского края, где погибли четыре ребенка, значатся вдыхание паров аэрозоля от насекомых и употребление в пищу токсичного вещества. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. «Следствие рассматривает несколько версий отравления членов семьи, среди которых — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля», — говорится в telegram-канале ГСУ СК России по региону. На данный момент назначена химическая экспертиза изъятых флаконов с аэрозолем против насекомых. В них будут выявлять состав содержимого и влияние на человеческий организм. В Красноярском крае 21 сентября семья отравилась пельменями и курицей во время ужина. В результате этого погибли четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет, пишет 360.ru. Их родители пришли в сознание 23 сентября. В региональном СУСК сообщили, что дом накануне трагедии обрабатывался дихлофосом, в это время дети были на улице, передает RT. На первом допросе мать заявила, что не добавляла в еду посторонних веществ при готовке. Прокуратура проводит проверку по факту отравления семьи. При этом на самом производстве пельменей при проверке нашли крыс, а емкости для мяса и теста мылись раствором с повышенным содержанием хлора, пишет MK.RU. Также правоохранители проверяют взаимоотношения в семье, психическое состояние взрослых и детей перед произошедшим. Кроме того, будет проверено, имеет ли семья кредитные обязательства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди основных версий отравления семьи из Красноярского края, где погибли четыре ребенка, значатся вдыхание паров аэрозоля от насекомых и употребление в пищу токсичного вещества. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии. «Следствие рассматривает несколько версий отравления членов семьи, среди которых — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом общетоксического действия, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля», — говорится в telegram-канале ГСУ СК России по региону. На данный момент назначена химическая экспертиза изъятых флаконов с аэрозолем против насекомых. В них будут выявлять состав содержимого и влияние на человеческий организм. В Красноярском крае 21 сентября семья отравилась пельменями и курицей во время ужина. В результате этого погибли четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет, пишет 360.ru. Их родители пришли в сознание 23 сентября. В региональном СУСК сообщили, что дом накануне трагедии обрабатывался дихлофосом, в это время дети были на улице, передает RT. На первом допросе мать заявила, что не добавляла в еду посторонних веществ при готовке. Прокуратура проводит проверку по факту отравления семьи. При этом на самом производстве пельменей при проверке нашли крыс, а емкости для мяса и теста мылись раствором с повышенным содержанием хлора, пишет MK.RU. Также правоохранители проверяют взаимоотношения в семье, психическое состояние взрослых и детей перед произошедшим. Кроме того, будет проверено, имеет ли семья кредитные обязательства.