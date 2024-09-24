Замглавы челябинского села судят за массовое отравление соседей

Прокуратура направила в Верхнеуральский райсуд обвинительное заключение по делу о массовом отравлении водой жителей и скота в поселке Смирновский (Челябинская области). В халатности обвиняют главу поселка Краснинский, которая дала поручение осуществить в соседнее поселение подвоз воды, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
«Прокуратура Верхнеуральского района утвердила обвинительное заключение в отношении заместителя главы Краснинского поселения. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьи 293 УК РФ (халатность)», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
Обвиняемая временно исполняла обязанности главы Красинского поселения в момент отравления. По версии следствия, она дала указание пожарной команды подвезти цистерны воды на пожарном автомобиле в Смирновское поселение.
Емкость была не предназначена для питьевой воды. В результате восемь жителей получили пищевое отравление. Семь коров, которых напоили водой из цистерны, погибли. Вода была необходима после поломки насоса на водозаборной скважине. Инцидент произошел в феврале 2024 года. Летом делом заинтересовался глава СКР Александр Бастрыкин, затребовав доклад о результатах расследования.
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