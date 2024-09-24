Стало известно имя депутата, сбившего свердловчанку на пешеходе. Фото

В Кушве депутат гордумы Потапов сбил пешехода и скрылся

24 сентября 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Михаил Потапов ехал на Haval F7 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Виновником аварии, которая произошла вечером 22 сентября в Кушве (Свердловская область), стал депутат местной гордумы Михаил Потапов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, Потапов сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, но впоследствии был пойман полицейскими. Корреспондент дозвонился до Потапова, но тот сбросил трубку. Ему направлена просьба о комментарии — но депутат пока не прочитал сообщение. В пресс-службе свердловской ГАИ подтвердили URA.RU факт случившегося, не раскрывая имени водителя. По данным ведомства, пострадавшую госпитализировали с переломом ноги и ушибами. «Процедура освидетельствования водителя показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сообщили инспекторы. В отношении Потапова составлено три административных материала. Место, где произошло ДТП Фото: предоставлено МО МВД «Кушвинский» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Виновником аварии, которая произошла вечером 22 сентября в Кушве (Свердловская область), стал депутат местной гордумы Михаил Потапов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, Потапов сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, но впоследствии был пойман полицейскими. Корреспондент дозвонился до Потапова, но тот сбросил трубку. Ему направлена просьба о комментарии — но депутат пока не прочитал сообщение. В пресс-службе свердловской ГАИ подтвердили URA.RU факт случившегося, не раскрывая имени водителя. По данным ведомства, пострадавшую госпитализировали с переломом ноги и ушибами. «Процедура освидетельствования водителя показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сообщили инспекторы. В отношении Потапова составлено три административных материала.