Стало известно имя депутата, сбившего свердловчанку на пешеходе. Фото

В Кушве депутат гордумы Потапов сбил пешехода и скрылся
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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание областной думы, заседание гордумы
Михаил Потапов ехал на Haval F7 Фото:

Виновником аварии, которая произошла вечером 22 сентября в Кушве (Свердловская область), стал депутат местной гордумы Михаил Потапов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, Потапов сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, но впоследствии был пойман полицейскими. Корреспондент дозвонился до Потапова, но тот сбросил трубку. Ему направлена просьба о комментарии — но депутат пока не прочитал сообщение.

В пресс-службе свердловской ГАИ подтвердили URA.RU факт случившегося, не раскрывая имени водителя. По данным ведомства, пострадавшую госпитализировали с переломом ноги и ушибами. «Процедура освидетельствования водителя показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сообщили инспекторы. В отношении Потапова составлено три административных материала.

Место, где произошло ДТП
Место, где произошло ДТП
Фото:

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Виновником аварии, которая произошла вечером 22 сентября в Кушве (Свердловская область), стал депутат местной гордумы Михаил Потапов. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, Потапов сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, но впоследствии был пойман полицейскими. Корреспондент дозвонился до Потапова, но тот сбросил трубку. Ему направлена просьба о комментарии — но депутат пока не прочитал сообщение. В пресс-службе свердловской ГАИ подтвердили URA.RU факт случившегося, не раскрывая имени водителя. По данным ведомства, пострадавшую госпитализировали с переломом ноги и ушибами. «Процедура освидетельствования водителя показала наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сообщили инспекторы. В отношении Потапова составлено три административных материала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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