В ХМАО таксисты взвинтили цены во время первого снегопада

Жители Сургута пожаловались на повышение стоимости проезда в такси «Яндекс Go» во время первого снегопада во вторник, 24 сентября. По словам горожан, цены на отдельные маршруты поднялись до 500 рублей.
«В полдевятого утра заказывал такси на работу. Ехать около четырех километров. Поездка обошлась в 500 рублей, хотя обычно стоимость в два раза ниже», — рассказал журналисту URA.RU сургутянин.
О повышение стоимости такси заявили и жители других муниципалитетов. В Пыть-Яхе цены на проезд утром составили почти 450 рублей. «Видно, в Пыть-яхе, чтобы на работу идти зарабатывать, надо сначала заплатить», — написали в паблике VK «ЧП Пыть-Ях».
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте утром пошел первый снег. Снегопад удалось запечатлеть на видео очевидцам.
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