Свердловский депутат, сбивший женщину, отделается штрафом

Инспекторы оперативно задержали депутата, скрывшегося с места ДТП Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутату гордумы Кушвы (Свердловская область) Михаилу Потапову, который сбил 39-летнюю женщину и скрылся, грозит штраф или лишение водительских прав. Инспекторы составили против него три административных материала. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловской ГАИ.

«Сотрудники составили на автомобилиста три административных материала за непредставление преимущества в движении пешеходу (ст. 12.18 КоАП), за невыполнение обязанностей в связи с ДТП (ч. 3 ст. 12.27 КоАП). И за нарушение ПДД, повлекшее причинение здоровья потерпевшему (ч. 2 ст. 12.24 КоАП)», — сообщили в ведомстве.

Максимальная санкция первой статьи — штраф в размере 2,5 тысячи рублей, второй статьи — штраф 30 тысяч и лишение прав до двух лет, третьей статьи — штраф до 25 тысяч или лишение прав до двух лет. URA.RU дозвонилось до Потапова, но тот сбросил трубку. На сообщение в мессенджере он пока не отвечает.

По данным полиции Кушвы, авария произошла 22 сентября в 19:30 по улице Строителей. Потапов сбил 39-летнюю женщину и покинул место происшествия. Силовики задержали его спустя полчаса. Процедура освидетельствования показала наличие 791 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

«Опрошенный водитель пояснил, что пешехода на переходе он не заметил, так как был расстроен, употребил спиртные напитки после того, как приехал домой. О наезде на пешехода узнал от сотрудников ДПС, когда находился дома», — пишет МО МВД «Кушвинский в соцсети «ВКонтакте». Пострадавшую увезли в больницу с переломом ноги и ушибами.

Стаж вождения Потапова — 22 года. В 2024-м он пять раз привлекался к ответственности за превышение скорости, добавили силовики.