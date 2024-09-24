В новом челябинском муниципалитете стартовал конкурс на пост главы

В новом Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области стартовали конкурс на пост главы. Как сообщили URA.RU в собрании депутатов, прием документов желающих возглавить округ будет вестись до 30 сентября.
«Конкурс назначен на 6 ноября. Документы от претендентов принимаются с 23 по 30 сентября», — говорится в решении собрания депутатов муниципалитета.
Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия, состоящая из трех депутатов собрания и трех представителей губернатора. Собрание будет представлять его спикер Александр Бунаков и депутаты Борис Телятников и Геннадий Лукоянов. Представители губернатора пока не назначены.
В связи с изменением статуса района на округ упразднены советы депутатов городов и районов, которые входят в состав Нязепетровского округа и проведены выборы окружного собрания депутатов первого созыва. После конкурсного отбора нового главу округа выберут депутаты.
Аналогичная ситуация в двух других округах, преобразованных из районов — Пластовском и Саткинском. В Саткинском округе конкурс на пост главы района состоится 24 октября. Формирование органов власти всех трех округов должно быть завершено в этом году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!