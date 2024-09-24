В новом челябинском муниципалитете стартовал конкурс на пост главы

В Нязепетровском округе выберут главу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В новом Нязепетровском муниципальном округе Челябинской области стартовали конкурс на пост главы. Как сообщили URA.RU в собрании депутатов, прием документов желающих возглавить округ будет вестись до 30 сентября.

«Конкурс назначен на 6 ноября. Документы от претендентов принимаются с 23 по 30 сентября», — говорится в решении собрания депутатов муниципалитета.

Конкурс организует и проводит конкурсная комиссия, состоящая из трех депутатов собрания и трех представителей губернатора. Собрание будет представлять его спикер Александр Бунаков и депутаты Борис Телятников и Геннадий Лукоянов. Представители губернатора пока не назначены.

В связи с изменением статуса района на округ упразднены советы депутатов городов и районов, которые входят в состав Нязепетровского округа и проведены выборы окружного собрания депутатов первого созыва. После конкурсного отбора нового главу округа выберут депутаты.

Аналогичная ситуация в двух других округах, преобразованных из районов — Пластовском и Саткинском. В Саткинском округе конкурс на пост главы района состоится 24 октября. Формирование органов власти всех трех округов должно быть завершено в этом году.