Происшествия В Таганроге после атаки беспилотников загорелся склад. Видео 24 сентября 2024 в 15:47 Размер текста - 17 + На складе в Таганроге произошло возгорание из-за атаки БПЛА (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU После атаки украинского дрона в Таганроге загорелся склад с лесоматериалами. На место возгорания отправились экстренные службы. «В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов», — написал в своем telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что сведений о пострадавших пока что нет. В интернете очевидцы публикуют видео с места происшествия. Обновлено. 16:00 Пожар на площади 200 квадратных метров локализован. Повреждения получили четыре легковых машины и кровля здания. В результате случившегося никто не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! После атаки украинского дрона в Таганроге загорелся склад с лесоматериалами. На место возгорания отправились экстренные службы. «В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов», — написал в своем telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что сведений о пострадавших пока что нет. В интернете очевидцы публикуют видео с места происшествия. Обновлено. 16:00 Пожар на площади 200 квадратных метров локализован. Повреждения получили четыре легковых машины и кровля здания. В результате случившегося никто не пострадал. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям