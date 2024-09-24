После атаки украинского дрона в Таганроге загорелся склад с лесоматериалами. На место возгорания отправились экстренные службы.
«В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов», — написал в своем telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что сведений о пострадавших пока что нет. В интернете очевидцы публикуют видео с места происшествия.
Обновлено. 16:00
Пожар на площади 200 квадратных метров локализован. Повреждения получили четыре легковых машины и кровля здания. В результате случившегося никто не пострадал.
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