В Таганроге после атаки беспилотников загорелся склад. Видео

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На складе в Таганроге произошло возгорание из-за атаки БПЛА (фото из архива) Фото:

После атаки украинского дрона в Таганроге загорелся склад с лесоматериалами. На место возгорания отправились экстренные службы.

«В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов», — написал в своем telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что сведений о пострадавших пока что нет. В интернете очевидцы публикуют видео с места происшествия.

Обновлено. 16:00

Пожар на площади 200 квадратных метров локализован. Повреждения получили четыре легковых машины и кровля здания. В результате случившегося никто не пострадал.

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После атаки украинского дрона в Таганроге загорелся склад с лесоматериалами. На место возгорания отправились экстренные службы. «В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов», — написал в своем telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он добавил, что сведений о пострадавших пока что нет. В интернете очевидцы публикуют видео с места происшествия. Обновлено. 16:00 Пожар на площади 200 квадратных метров локализован. Повреждения получили четыре легковых машины и кровля здания. В результате случившегося никто не пострадал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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