Зюганов отчитал любопытного корреспондента за вопрос о секс-скандале в Госдуме

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Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, указательный палец, жест рукой, зюганов геннадий
Геннадий Зюганов отчитал журналиста за вопрос о скандале с интимным видео Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на вопрос журналиста о скандале с интимным видео, на котором, возможно, запечатлен депутат от КПРФ Денис Парфенов. Коммунист выразил недовольство тем, что корреспондент задает вопросы о личной жизни депутата.

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«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? (…) Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — высказался председатель КПРФ в опубликованном ролике telegram-канала Shot.

Ранее 20 сентября в соцсетях распространилась видеозапись с ласками девушки и мужчины, внешне похожим на депутата КПРФ Дениса Парфенова, в одном из кабинетов Госдумы. Предполагается, что девушка могла работать проституткой. Глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот случай никак не связан с деятельностью партии, назвав его догадками с подачи политтехнологов.

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на вопрос журналиста о скандале с интимным видео, на котором, возможно, запечатлен депутат от КПРФ Денис Парфенов. Коммунист выразил недовольство тем, что корреспондент задает вопросы о личной жизни депутата. «Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? (…) Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — высказался председатель КПРФ в опубликованном ролике telegram-канала Shot. Ранее 20 сентября в соцсетях распространилась видеозапись с ласками девушки и мужчины, внешне похожим на депутата КПРФ Дениса Парфенова, в одном из кабинетов Госдумы. Предполагается, что девушка могла работать проституткой. Глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот случай никак не связан с деятельностью партии, назвав его догадками с подачи политтехнологов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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