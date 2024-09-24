Зюганов отчитал любопытного корреспондента за вопрос о секс-скандале в Госдуме

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на вопрос журналиста о скандале с интимным видео, на котором, возможно, запечатлен депутат от КПРФ Денис Парфенов. Коммунист выразил недовольство тем, что корреспондент задает вопросы о личной жизни депутата.
«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? (…) Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — высказался председатель КПРФ в опубликованном ролике telegram-канала Shot.
Ранее 20 сентября в соцсетях распространилась видеозапись с ласками девушки и мужчины, внешне похожим на депутата КПРФ Дениса Парфенова, в одном из кабинетов Госдумы. Предполагается, что девушка могла работать проституткой. Глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот случай никак не связан с деятельностью партии, назвав его догадками с подачи политтехнологов.
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