Зюганов отчитал любопытного корреспондента за вопрос о секс-скандале в Госдуме

24 сентября 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов отчитал журналиста за вопрос о скандале с интимным видео Фото: Владимир Андреев © URA.RU Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на вопрос журналиста о скандале с интимным видео, на котором, возможно, запечатлен депутат от КПРФ Денис Парфенов. Коммунист выразил недовольство тем, что корреспондент задает вопросы о личной жизни депутата. Новость по теме Депутата заподозрили в заказе проститутки прямо в Госдуму: история скандала «Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? (…) Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — высказался председатель КПРФ в опубликованном ролике telegram-канала Shot. Ранее 20 сентября в соцсетях распространилась видеозапись с ласками девушки и мужчины, внешне похожим на депутата КПРФ Дениса Парфенова, в одном из кабинетов Госдумы. Предполагается, что девушка могла работать проституткой. Глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот случай никак не связан с деятельностью партии, назвав его догадками с подачи политтехнологов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на вопрос журналиста о скандале с интимным видео, на котором, возможно, запечатлен депутат от КПРФ Денис Парфенов. Коммунист выразил недовольство тем, что корреспондент задает вопросы о личной жизни депутата. «Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? (…) Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — высказался председатель КПРФ в опубликованном ролике telegram-канала Shot. Ранее 20 сентября в соцсетях распространилась видеозапись с ласками девушки и мужчины, внешне похожим на депутата КПРФ Дениса Парфенова, в одном из кабинетов Госдумы. Предполагается, что девушка могла работать проституткой. Глава пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко заявил, что этот случай никак не связан с деятельностью партии, назвав его догадками с подачи политтехнологов.