Депутата заподозрили в заказе проститутки прямо в Госдуму: история скандала

Telegram-канал Shot опубликовал видео из кабинета Госдумы, на котором 25-летняя девушка ублажает депутата, очень похожего на 36-летнего Дениса Парфенова (от партии «КПРФ»). Мужчина никаких комментариев пока не дает, однако в КПРФ уже изучают появившиеся кадры. Представители партии не исключили, что оно могло быть сгенерировано с использованием ИИ-технологий и является фейком. Что известно о скандале — в материале URA.RU.
Что произошло
В Госдуме разгорелся скандал после публикации видео с предполагаемым участием депутата от КПРФ. На кадрах видно, как девушка в кабинете ублажает человека, сильно похожего на Дениса Парфенова.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Госдуму. Ответ на него ожидается.
Реакция КПРФ и коллег
В партии не исключают, что видео могло быть сгенерировано с помощью ИИ-технологий. Глава КПРФ Геннадия Зюганова Александр Ющенко не смог прокомментировать данный скандал. «Рыжих по миру чуть более чем дофига. Кабинетов миллионы», — отметил лидер партии в разговоре с Shot. В беседе с RTVI Ющенко отметил, что комментировать данный ролик «бессмысленно» из-за отсутствия в нем «фактуры».
Депутат от партии «Единая Россия» Виталий Милонов выразил возмущение насчет происходящего и призвал к решительным мерам, включая очищение кабинета с использованием хлорки и святой воды. «После этого нужно с хлоркой кабинет его вымыть, окропить святой водой, чтобы демонов изгнать», — заявил Милонов в разговоре с Shot. Он также предложил депутату Парфенову сложить полномочия.
Актриса и первый зампред комитета по культуре Елена Драпеко высказалась за защиту чести и достоинства всех участников инцидента, призывая к юридической ответственности тех, кто разместил видео. «У меня жесткое мнение. Кто разместил, того в тюрьму, и чем меньше мы будем об этом вспоминать, тем быстрее это все пройдет», — отметила политик в разговоре с «Национальной службой новостей».
Другие коллеги выразили сомнение в достоверности информации. Например, первый зампред комитета по науке и высшему образованию Олег Смолин не исключил возможности намеренной порчи репутации.
Личная жизнь депутата
Денис Парфенов, предполагаемый участник скандала, родился в 1987 году. Мужчина известен как семейный человек, женатый на Марии Ломакиной, которая работает его помощницей в Госдуме. У пары есть двое детей.
Поиск камер после скандала
Представители КПРФ, ЛДПР и «Единой России» обратились к специалистам для проверки своих кабинетов на наличие скрытых камер. Об этом сообщил telegram-канал Baza.
Блокировка анкеты
Согласно информации telegram-канала Shot, девушку зовут Диана. Ей 25 лет, живет в Москве и работает индивидуально. После распространения видео анкета молодой россиянки, якобы участвующей в инциденте, была временно заблокирована на сервисах интим-услуг.
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