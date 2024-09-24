В челябинском золотопромышленном округе выберут главу

В Пластовском округе объявили выборы нового главы

Пластовский округ является главным золотодобывающим районом региона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пластовском округе Челябинской области, являющимся главным золотопромышленным районом региона, назначены выборы главы. Об этом URA.RU сообщил 24 сентября спикер собрания депутатов округа Арман Сакенбаев.

«С 1 по 15 октября технический секретарь конкурсной комиссии будет вести прием документов от участников конкурса на пост главы. Сам конкурс состоится 20 ноября. Нового главу депутаты выберут на заседании 29 ноября», — сообщил Сакенбаев.

В состав конкурсной комиссии вошел сам спикер и еще три депутата. Такое же количество человек войдет в комиссию от главы региона.

В 2024 году район был преобразован в округ. В этой связи пять муниципальных образований, в том числе Пластовское городское поселение, были объединены в один муниципалитет. Это повлекло за собой смену структуры управления, в том числе упразднение городского и сельских советов.

В начале сентября состоялись выборы собрания депутатов округа. Теперь депутатам предстоит выбрать главу.

Золото в окрестностях Пласта добывается с XIX века. В Пласте располагается крупнейшее золотодобывающее предприятие региона — «Группа компаний «Южуралзолото».

Также в октябре и ноябре состоятся конкурсы и выборы глав в двух других районах, преобразованных в муниципальные округа. В Саткинском округе конкурс состоится 24 октября, а в Нязепетровском округе — 6 ноября.