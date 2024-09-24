В челябинских школах изолируют детей, контактных с больными пневмонией

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При двух случаях пневмонии класс ждет 21-дневный карантин
При двух случаях пневмонии класс ждет 21-дневный карантин Фото:

Школам и детсадам Челябинской области предложили ввести кабинетную систему обучения для детей, контактных с больными пневмонией. Предписание, где таких воспитанников поручают не допускать до общих занятий и кормить в столовой в последнюю очередь, подписал врио главного санитарного врача региона Владимир Ефремов.

«Для контактного класса вводить кабинетную систему обучения. Дополнительные занятия проводить индивидуально, не допуская общих занятий с неконтактными, питание в столовой осуществлять в последнюю очередь», — сообщается в распоряжении, опубликованном 24 сентября. При обнаружении пневмонии в классе или группе такие меры введут на 21 день.

Для групп в детских садах Ефремов поручил предусмотреть изолированный вход. Если его невозможно организовать, детей предлагает выводить на прогулки последними. Во время прогулок педагогам также запрещено допускать контактных детей к другим группам.

Всего для детских образовательных организаций обозначили 13 поручений по профилактике распространения пневмонии. Среди них также указаны «утренний фильтр» для сотрудников и детей, усиление контроля за отопительными и вентиляционными системами, изоляцией дверей и окон, а также температурным режимом.

В каждой школе обязали контролировать неснижаемый запас обеззараживающих средств, антисептиков и других средств личной гигиены. В дошкольных группах, при больничном у пяти и более детей, будут усиливать меры: отменять массовые мероприятия, усиливать дезинфекцию, вводить масочный режим для сотрудников и ежедневные медосмотры.

Школьников планируют отправлять на карантин, длительностью не менее недели, при заболеваемости ОРВИ, гриппом или коронавирусом не менее 20% в коллективе. Если причиной больничного у двух детей окажется пневмония, карантин установят на 21 день.

Вспышка внебольничной пневмонии в Челябинске произошла в сентябре. Из-за заболевания на дистант за три дня было переведено две школы — №121 и №105.

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Школам и детсадам Челябинской области предложили ввести кабинетную систему обучения для детей, контактных с больными пневмонией. Предписание, где таких воспитанников поручают не допускать до общих занятий и кормить в столовой в последнюю очередь, подписал врио главного санитарного врача региона Владимир Ефремов. «Для контактного класса вводить кабинетную систему обучения. Дополнительные занятия проводить индивидуально, не допуская общих занятий с неконтактными, питание в столовой осуществлять в последнюю очередь», — сообщается в распоряжении, опубликованном 24 сентября. При обнаружении пневмонии в классе или группе такие меры введут на 21 день. Для групп в детских садах Ефремов поручил предусмотреть изолированный вход. Если его невозможно организовать, детей предлагает выводить на прогулки последними. Во время прогулок педагогам также запрещено допускать контактных детей к другим группам. Всего для детских образовательных организаций обозначили 13 поручений по профилактике распространения пневмонии. Среди них также указаны «утренний фильтр» для сотрудников и детей, усиление контроля за отопительными и вентиляционными системами, изоляцией дверей и окон, а также температурным режимом. В каждой школе обязали контролировать неснижаемый запас обеззараживающих средств, антисептиков и других средств личной гигиены. В дошкольных группах, при больничном у пяти и более детей, будут усиливать меры: отменять массовые мероприятия, усиливать дезинфекцию, вводить масочный режим для сотрудников и ежедневные медосмотры. Школьников планируют отправлять на карантин, длительностью не менее недели, при заболеваемости ОРВИ, гриппом или коронавирусом не менее 20% в коллективе. Если причиной больничного у двух детей окажется пневмония, карантин установят на 21 день. Вспышка внебольничной пневмонии в Челябинске произошла в сентябре. Из-за заболевания на дистант за три дня было переведено две школы — №121 и №105.
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