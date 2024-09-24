FAZ: выгрузку российской нефти заметили в портах ЕС

FAZ: западные экологи обнаружили выгрузку российской нефти в портах ЕС
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Церемония имянаречения танкеров на судоверфи Звезда. Г. Большой Камень. Приморский край., газ, нефть, корабль, судно, танкер
Российские танкеры были замечены в портах ЕС Фото:

Танкеры с российской нефтью заметили в направлении к портам Евросоюза. Западные экологи утверждают, что они уже несколько недель выгружают нефть прямо в портах ЕС.

«Россия уже несколько недель поставляет сырую нефть напрямую в европейские порты. Об этом свидетельствуют оценки данных GPS. Это нарушает действующие санкции ЕС», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ.

По данным издания, с июля 2024 года примерно 15 российских танкеров с нефтью отправились из Приморска, Усть-Луга и Новороссийска в порты ЕС. Каждый из танкеров длиной около 250 метров может перевозить более 150 миллионов литров сырой нефти. Издание подчеркивает, что после прибытия в порты ЕС их осада уменьшилась, что служит доказательством выгрузки нефти.

Ранее США решили снова ужесточить санкции против поставок российской нефти на мировой рынок и ее транспортировки, пишет «360.ru». По словам заместителя советника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, Штаты попытаются сократить доход РФ от продажи нефти.

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Танкеры с российской нефтью заметили в направлении к портам Евросоюза. Западные экологи утверждают, что они уже несколько недель выгружают нефть прямо в портах ЕС. «Россия уже несколько недель поставляет сырую нефть напрямую в европейские порты. Об этом свидетельствуют оценки данных GPS. Это нарушает действующие санкции ЕС», — пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ. По данным издания, с июля 2024 года примерно 15 российских танкеров с нефтью отправились из Приморска, Усть-Луга и Новороссийска в порты ЕС. Каждый из танкеров длиной около 250 метров может перевозить более 150 миллионов литров сырой нефти. Издание подчеркивает, что после прибытия в порты ЕС их осада уменьшилась, что служит доказательством выгрузки нефти. Ранее США решили снова ужесточить санкции против поставок российской нефти на мировой рынок и ее транспортировки, пишет «360.ru». По словам заместителя советника президента США по национальной безопасности Далипа Сингха, Штаты попытаются сократить доход РФ от продажи нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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