Житель ХМАО подрался с полицейскими, пытаясь проникнуть на поезд

На железнодорожном вокзале Нижневартовска пьяный местный житель попытался проникнуть на поезд. Полицейские остановили мужчину, но он напал на них.
«Не пройдя процедуру сверки удостоверяющих личность документов и посадочных билетов, попытался проникнуть в вагон пассажирского поезда сообщением Нижневартовск — Волгоград. В ответ на законные требования сотрудников полиции подозреваемый применил в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья», — говорится в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
На югорчанина завели уголовное дело. Само происшествие случилось 16 сентября.
Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте с пьяным пассажиром в Сургуте. Полицейские задержали ее в аэропорту, женщина выпивала утром перед регистрацией на рейс, отмечая день рождения.
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