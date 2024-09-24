Житель ХМАО подрался с полицейскими, пытаясь проникнуть на поезд

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Инцидент случился на ЖД вокзале Нижневартовска
Инцидент случился на ЖД вокзале Нижневартовска Фото:

На железнодорожном вокзале Нижневартовска пьяный местный житель попытался проникнуть на поезд. Полицейские остановили мужчину, но он напал на них.

«Не пройдя процедуру сверки удостоверяющих личность документов и посадочных билетов, попытался проникнуть в вагон пассажирского поезда сообщением Нижневартовск — Волгоград. В ответ на законные требования сотрудников полиции подозреваемый применил в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья», — говорится в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

На югорчанина завели уголовное дело. Само происшествие случилось 16 сентября.

Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте с пьяным пассажиром в Сургуте. Полицейские задержали ее в аэропорту, женщина выпивала утром перед регистрацией на рейс, отмечая день рождения.

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На железнодорожном вокзале Нижневартовска пьяный местный житель попытался проникнуть на поезд. Полицейские остановили мужчину, но он напал на них. «Не пройдя процедуру сверки удостоверяющих личность документов и посадочных билетов, попытался проникнуть в вагон пассажирского поезда сообщением Нижневартовск — Волгоград. В ответ на законные требования сотрудников полиции подозреваемый применил в отношении них насилие, не опасное для жизни и здоровья», — говорится в telegram-канале Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России. На югорчанина завели уголовное дело. Само происшествие случилось 16 сентября. Ранее URA.RU рассказывало о другом инциденте с пьяным пассажиром в Сургуте. Полицейские задержали ее в аэропорту, женщина выпивала утром перед регистрацией на рейс, отмечая день рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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