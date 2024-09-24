24 сентября 2024

Мигрантам не дают работать в Тюменской области

Мигранты не могут устроиться на работу в Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Мигранты из стран ближнего зарубежья сталкиваются с проблемами при трудоустройстве в Тюменской области Фото:

Работодатели Тюменской области стали чаще отказывать в трудоустройстве выходцам из стран ближнего зарубежья. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Работодатели, среди которых много бизнесменов и частных предприятий, боятся брать на работу мигрантов из-за того, что законодательство в отношении иностранцев постоянно ужесточается. Причин отказа соискателям, как правило, не озвучивают. Просто не берут на работу», — сообщил источник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что на этом фоне многие иностранцы начали терять интерес к Тюменской области. «Раньше среди иностранцев регион считался одним из самых востребованных. Здесь хорошее медицинское обслуживание, высокие зарплаты и относительно невысокая стоимость аренды жилья. Теперь с работой стало сложнее. К тому же, значительно увеличился контроль над иностранцами со стороны силовиков. Поэтому мигранты теряют интерес к Тюменской области. Причем, достаточно активно», — добавил инсайдер URA.RU.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что выходцы из стран ближнего зарубежья начали спешно покидать Тюменскую область на фоне слухов об ужесточении миграционного законодательства в России.

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Работодатели Тюменской области стали чаще отказывать в трудоустройстве выходцам из стран ближнего зарубежья. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Работодатели, среди которых много бизнесменов и частных предприятий, боятся брать на работу мигрантов из-за того, что законодательство в отношении иностранцев постоянно ужесточается. Причин отказа соискателям, как правило, не озвучивают. Просто не берут на работу», — сообщил источник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что на этом фоне многие иностранцы начали терять интерес к Тюменской области. «Раньше среди иностранцев регион считался одним из самых востребованных. Здесь хорошее медицинское обслуживание, высокие зарплаты и относительно невысокая стоимость аренды жилья. Теперь с работой стало сложнее. К тому же, значительно увеличился контроль над иностранцами со стороны силовиков. Поэтому мигранты теряют интерес к Тюменской области. Причем, достаточно активно», — добавил инсайдер URA.RU. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что выходцы из стран ближнего зарубежья начали спешно покидать Тюменскую область на фоне слухов об ужесточении миграционного законодательства в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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