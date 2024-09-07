07 сентября 2024
06 сентября 2024

Мигранты спешно покидают Тюменскую область

В Тюменской области начался отток мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, мигрант, спецодежда
Иностранцы считают, что в России их ущемляют в правах Фото:

Выходцы из стран ближнего зарубежья начали спешно покидать Тюменскую область на фоне слухов об ужесточении миграционного законодательства в России. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Мигранты недовольны тем, что ходят слухи об ужесточении миграционного законодательства. Многие выходцы из стран ближнего зарубежья считают, что в России им должны предоставить больше прав и льгот, а не отнимать имеющиеся. Поэтому иностранцы начали спешно покидать Тюменскую область. В том числе, возвращаясь домой, на Родину», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что иностранцам стало сложнее получить работу в Тюменской области. Это одна из причин оттока мигрантов из региона. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

В начале сентября председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что мигранты с низкой квалификацией не должны везти в Россию свои семьи. Он также отметил, что Госдума уже приняла шесть законов, касающихся миграционной политики, и обсудит дополнительные законопроекты до конца этого года.

Ранее агентство писало о том, что иностранцы переезжают в Тюмень в поисках лучшей жизни. К плюсам региона мигранты относят высокий уровень зарплат и качественную медицинскую помощь.

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Выходцы из стран ближнего зарубежья начали спешно покидать Тюменскую область на фоне слухов об ужесточении миграционного законодательства в России. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. «Мигранты недовольны тем, что ходят слухи об ужесточении миграционного законодательства. Многие выходцы из стран ближнего зарубежья считают, что в России им должны предоставить больше прав и льгот, а не отнимать имеющиеся. Поэтому иностранцы начали спешно покидать Тюменскую область. В том числе, возвращаясь домой, на Родину», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что иностранцам стало сложнее получить работу в Тюменской области. Это одна из причин оттока мигрантов из региона. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. В начале сентября председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что мигранты с низкой квалификацией не должны везти в Россию свои семьи. Он также отметил, что Госдума уже приняла шесть законов, касающихся миграционной политики, и обсудит дополнительные законопроекты до конца этого года. Ранее агентство писало о том, что иностранцы переезжают в Тюмень в поисках лучшей жизни. К плюсам региона мигранты относят высокий уровень зарплат и качественную медицинскую помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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