Секс-символ из сериала «Великолепный век» снимется в картине Сергея Светлакова. Видео

Светлаков пригласил сняться в фильме Бурака Озчивита из«Великолепного века»
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Бурак Озчивит считается одним из самых популярных актеров в Турции Фото:

Кумир российских женщин и звезда турецких сериалов («Великолепный век», «Черная любовь») Бурак Озчивит снимется во второй части «Беляковы в отпуске», который недавно представил Сергей Светлаков. Об этом шоумен (родом из Екатеринбурга) рассказал в своих соцсетях.

«Хочу открыть маленькую новость. Второе кино будет сниматься тоже в Турции. И мы пригласили Бурака Озчивита, если я правильно говорю о самом известном и знаменитом турецком актере, сыграть мужа Маши Гарбань. Но пока это разговор про второе кино. Давайте посмотрим первое», — заявил Светлаков.

Фильм о «вечном телезрителе» Сергее Белякове из Таганрога первыми в России увидели екатеринбуржцы. Светлаков лично приехал в столицу Урала, чтобы представить землякам «Беляковы в отпуске». Каким был предпремьерный показ — в репортаже URA.RU.

Турецкий актер Бурак Озчивит известен ролями в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Королек — птичка певчая». Звезда и секс-символ впервые снялся в российской картине в августе 2024 года: его пригласили для участия в картине «Елки 11». Съемки проходили в Татарстане.

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Кумир российских женщин и звезда турецких сериалов («Великолепный век», «Черная любовь») Бурак Озчивит снимется во второй части «Беляковы в отпуске», который недавно представил Сергей Светлаков. Об этом шоумен (родом из Екатеринбурга) рассказал в своих соцсетях. «Хочу открыть маленькую новость. Второе кино будет сниматься тоже в Турции. И мы пригласили Бурака Озчивита, если я правильно говорю о самом известном и знаменитом турецком актере, сыграть мужа Маши Гарбань. Но пока это разговор про второе кино. Давайте посмотрим первое», — заявил Светлаков. Фильм о «вечном телезрителе» Сергее Белякове из Таганрога первыми в России увидели екатеринбуржцы. Светлаков лично приехал в столицу Урала, чтобы представить землякам «Беляковы в отпуске». Каким был предпремьерный показ — в репортаже URA.RU. Турецкий актер Бурак Озчивит известен ролями в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Королек — птичка певчая». Звезда и секс-символ впервые снялся в российской картине в августе 2024 года: его пригласили для участия в картине «Елки 11». Съемки проходили в Татарстане.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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