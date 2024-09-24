Светлаков пригласил сняться в фильме Бурака Озчивита из«Великолепного века»

Бурак Озчивит считается одним из самых популярных актеров в Турции Фото: Спиридонов Олег/Бизнес Online/ТАСС

Кумир российских женщин и звезда турецких сериалов («Великолепный век», «Черная любовь») Бурак Озчивит снимется во второй части «Беляковы в отпуске», который недавно представил Сергей Светлаков. Об этом шоумен (родом из Екатеринбурга) рассказал в своих соцсетях.

«Хочу открыть маленькую новость. Второе кино будет сниматься тоже в Турции. И мы пригласили Бурака Озчивита, если я правильно говорю о самом известном и знаменитом турецком актере, сыграть мужа Маши Гарбань. Но пока это разговор про второе кино. Давайте посмотрим первое», — заявил Светлаков.

Фильм о «вечном телезрителе» Сергее Белякове из Таганрога первыми в России увидели екатеринбуржцы. Светлаков лично приехал в столицу Урала, чтобы представить землякам «Беляковы в отпуске». Каким был предпремьерный показ — в репортаже URA.RU.

Турецкий актер Бурак Озчивит известен ролями в сериалах «Великолепный век», «Черная любовь» и «Королек — птичка певчая». Звезда и секс-символ впервые снялся в российской картине в августе 2024 года: его пригласили для участия в картине «Елки 11». Съемки проходили в Татарстане.