Ирина Понаровская похоронила единственного сына

Ирина Понаровская сегодня простилась с единственным сыном Энтони Роддом. 39-летний мужчина скончался 20 сентября в своей квартире во время душа. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Корреспондент URA.RU рассказал, как певица простилась с сыном.
Прощались с Энтони сегодня в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. Здесь же прошло и отпевание. К полудню у храма собралось больше ста человека: друзья и близкие семьи. Изначально планировалось, что траурное мероприятие будет закрытым. Впрочем, в последний момент проститься с Энтони разрешили всем желающим.
Ирина Понаровская приехала одной из первых. Она не стала общаться с поджидавшими ее журналистами, сразу прошла в храм и села у гроба с сыном. Во время траурной церемонии певица без конца плакала. Ирина буквально почернела от горя: такой ее не видели никогда.
«Ирина до сих пор не может поверить, что случилась такая трагедия, — сообщили URA.RU в окружении певицы. — Она держится из последних сил»
Вдова Анна Чайникова тоже плакала. С Энтони у них была счастливая семья. Пара воспитывала сына Эрика и дочь Шарлотту, которую назвали в честь любимой бабушки Понаровской.
После отпевания Ирина Витальевна склонилась над гробом с сыном и вновь расплакалась. Певица о чем-то говорила, глядя на Энтони. Когда все простились, артистка еще осталась в храме. На улицу она вышла только перед тем, как вынесли гроб. Певица сразу проследовала к машине: ее поддерживали две помощницы.
Для Понаровской смерть сына стала настоящим ударом. Известие о кончине Энтони застало ее в Санкт-Петербурге, где певица живет в последние годы. Ирина первым же рейсом вылетела в Москву.
Ранее в беседе с URA.RU художник Никас Сафронов, которого с Понаровской связывали романтические отношения, признавался: Энтони был для Ирины самым главным человеком в жизни. «У нее не стало не просто опоры, а части ее души, — сказал Никас Сафронов. — Мужчины в ее жизни приходили — уходили, а сын был всегда самым близким. Она многим жертвовала ради того, чтобы был счастлив Энтони и его семья».
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