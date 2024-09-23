Стала известна причина назначения похорон сына Понаровской на пятый день после смерти

Стала известна причина назначения похорон сына Ирины Понаровской на пятый день после его смерти. Семья решила не торопиться с организацией похорон, желая уделить должное внимание всем деталям.
«Всеми организационными вопросами занимается лично супруга Энтони, Анна, Ирина тоже. Решили не делать все в спешке», — рассказал источник во время беседы с МК. Отмечается, что прощание с сыном певицы пройдет в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе.
В пятницу утром, 20 сентября, в Москве скончался сын известной джазовой певицы Ирины Понаровской Энтони Родд. На момент смерти мужчине было 39 лет. По предварительным данным, Родд ушел из жизни из-за сердечного приступа.
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