Стала известна причина назначения похорон сына Понаровской на пятый день после смерти

Семья Энтони Родда не хочет спешить с похоронами, его проводят на пятый день
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Сын Ирины Понаровской, Энтони Родд, скончался отпевание пройдет в храме иконы Божьей Матери Знамение
Сын Ирины Понаровской, Энтони Родд, скончался отпевание пройдет в храме иконы Божьей Матери Знамение Фото:

Стала известна причина назначения похорон сына Ирины Понаровской на пятый день после его смерти. Семья решила не торопиться с организацией похорон, желая уделить должное внимание всем деталям.

«Всеми организационными вопросами занимается лично супруга Энтони, Анна, Ирина тоже. Решили не делать все в спешке», — рассказал источник во время беседы с МК. Отмечается, что прощание с сыном певицы пройдет в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе.

В пятницу утром, 20 сентября, в Москве скончался сын известной джазовой певицы Ирины Понаровской Энтони Родд. На момент смерти мужчине было 39 лет. По предварительным данным, Родд ушел из жизни из-за сердечного приступа.

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Стала известна причина назначения похорон сына Ирины Понаровской на пятый день после его смерти. Семья решила не торопиться с организацией похорон, желая уделить должное внимание всем деталям. «Всеми организационными вопросами занимается лично супруга Энтони, Анна, Ирина тоже. Решили не делать все в спешке», — рассказал источник во время беседы с МК. Отмечается, что прощание с сыном певицы пройдет в храме иконы Божьей Матери Знамение в Переяславской слободе. В пятницу утром, 20 сентября, в Москве скончался сын известной джазовой певицы Ирины Понаровской Энтони Родд. На момент смерти мужчине было 39 лет. По предварительным данным, Родд ушел из жизни из-за сердечного приступа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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