Никас Сафронов сделал заявление после смерти сына Понаровской

В жизни Ирины Понаровской случилось горе: внезапно умер ее единственный сын Энтони. 39-летний мужчина скончался, по предварительным данным, из-за сердечного приступа. Знаменитый художник Никас Сафронов, у которого когда-то были с певицей романтические отношения, попросил не беспокоить Понаровскую в трауре, не звонить и не расспрашивать о произошедшем.
«Ирину нужно сейчас оставить в покое: произошла большая трагедия, — сказал Сафронов в разговоре с корреспондентом URA.RU. — Дайте ей пережить это горе, не тревожа ее пустыми и ненужными вопросами. Такая беда всегда приходит внезапно — и от этого еще страшнее и тяжелее ее вынести. Я знаю, как Ира безумно любила сына, всегда и во всем его поддерживала. Она не могла на него надышаться. Красивый парень, харизматичный, умный. Даже не верится, что такое произошло».
Ирина дорожила отношениями с сыном и всегда стремилась быть ему не только матерью, но и близким другом, уточнил Никас Сафронов: «Сейчас у нее не стало не просто опоры, а части ее души. Мужчины в ее жизни приходили — уходили, а сын был всегда самым близким. Она многим жертвовала ради того, чтобы был счастлив Энтони и его семья».
Эта трагедия останется с ней на всю жизнь, отметил Сафронов. «Мне хочется верить, что она не замкнется в себе. Ира — сильная женщина. Она должна преодолеть эту беду. Ей нужно жить хотя бы ради своих внуков, которые в ней души не чают и в которых есть частичка Энтони», — добавил Сафронов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.