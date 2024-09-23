Никас Сафронов сделал заявление после смерти сына Понаровской

Никас Сафронов попросил не беспокоить Понаровскую расспросами о смерти сына
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Никас Сафронов попросил не беспокоить Ирину Понаровскую расспросами о смерти сына
Никас Сафронов попросил не беспокоить Ирину Понаровскую расспросами о смерти сына Фото:

В жизни Ирины Понаровской случилось горе: внезапно умер ее единственный сын Энтони. 39-летний мужчина скончался, по предварительным данным, из-за сердечного приступа. Знаменитый художник Никас Сафронов, у которого когда-то были с певицей романтические отношения, попросил не беспокоить Понаровскую в трауре, не звонить и не расспрашивать о произошедшем.

«Ирину нужно сейчас оставить в покое: произошла большая трагедия, — сказал Сафронов в разговоре с корреспондентом URA.RU. — Дайте ей пережить это горе, не тревожа ее пустыми и ненужными вопросами. Такая беда всегда приходит внезапно — и от этого еще страшнее и тяжелее ее вынести. Я знаю, как Ира безумно любила сына, всегда и во всем его поддерживала. Она не могла на него надышаться. Красивый парень, харизматичный, умный. Даже не верится, что такое произошло».

Ирина дорожила отношениями с сыном и всегда стремилась быть ему не только матерью, но и близким другом, уточнил Никас Сафронов: «Сейчас у нее не стало не просто опоры, а части ее души. Мужчины в ее жизни приходили — уходили, а сын был всегда самым близким. Она многим жертвовала ради того, чтобы был счастлив Энтони и его семья».

Эта трагедия останется с ней на всю жизнь, отметил Сафронов. «Мне хочется верить, что она не замкнется в себе. Ира — сильная женщина. Она должна преодолеть эту беду. Ей нужно жить хотя бы ради своих внуков, которые в ней души не чают и в которых есть частичка Энтони», — добавил Сафронов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В жизни Ирины Понаровской случилось горе: внезапно умер ее единственный сын Энтони. 39-летний мужчина скончался, по предварительным данным, из-за сердечного приступа. Знаменитый художник Никас Сафронов, у которого когда-то были с певицей романтические отношения, попросил не беспокоить Понаровскую в трауре, не звонить и не расспрашивать о произошедшем. Ирина дорожила отношениями с сыном и всегда стремилась быть ему не только матерью, но и близким другом, уточнил Никас Сафронов: «Сейчас у нее не стало не просто опоры, а части ее души. Мужчины в ее жизни приходили — уходили, а сын был всегда самым близким. Она многим жертвовала ради того, чтобы был счастлив Энтони и его семья». Эта трагедия останется с ней на всю жизнь, отметил Сафронов. «Мне хочется верить, что она не замкнется в себе. Ира — сильная женщина. Она должна преодолеть эту беду. Ей нужно жить хотя бы ради своих внуков, которые в ней души не чают и в которых есть частичка Энтони», — добавил Сафронов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...