Экономист Зуев дал неожиданный прогноз цен на нефть

Экономист Зуев озвучил неожиданный прогноз цен на нефть

Экономист Владимир Зуев: нефти по 150-200 долларов за баррель больше не будет Фото: media.gazprom-neft.ru

Цены на нефть уже не будут расти такими темпами, как раньше, и 150-200 долларов за баррель они никогда не достигнут. Это связано с новой стадией глобального энергетического развития и диверсификацией рынка, объяснил в интервью URA.RU завсектором «Экономическое сотрудничество, торговля, инфраструктура и энергетика» экспертного совета по вопросам участия РФ в объединении БРИКС ВШЭ Владимир Зуев.

«Мы вступили в такую стадию энергетического глобального развития, когда мир не увидит цен на нефть, приближающихся к 200 долларам за баррель. Динамика удивительна: нефть не дорожает даже до 100 долларов за баррель, несмотря на конфликты на Ближнем Востоке и на Украине. Раньше войны всегда влекли за собой рост цен на энергоносители, в первую очередь, на нефть. Сегодня цена не доходит даже до ста долларов, к тому же еще и падает», — отметил Зуев.

Эксперт объясняет эту ситуацию диверсификацией энергетического баланса. Углеводороды в нем уже не являются доминирующим источником. «Это означает, что не будет зависимости от какого-то одного вида энергоносителя, что влечет предсказуемость цен на рынке и большую уверенность в завтрашнем дне», — заключил экономист.