Мишустин: в России исторически низкий уровень безработицы

Мишустин: в июне 2024 года безработица в России достигла исторического минимума
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что безработица в России достигла исторического минимума
Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин заявил о том, что безработица в России достигла исторического минимума Фото:

Уровень безработицы в России достиг самого низкого значения за всю ее историю. В июле 2024 года безработица опустилась до 2,4%, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 

«Уровень безработицы опустился до минимальных значений. А именно до 2,4% в июле этого года», — заявил Михаил Мишустин во время заседания Правительства России. Его слова передают в официальном telegram-канале органа. 

По сравнению с июлем этот показатель снизился на 0,2%. В возрасте от 15 лет в качестве безработных квалифицированы 1,9 миллиона человек. Их средний возраст — 38,7 года, а количество безработных среди мужчин и женщин было примерно равным: 50,2% и 49,8% соответственно, сообщает VSE42.RU.

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Уровень безработицы в России достиг самого низкого значения за всю ее историю. В июле 2024 года безработица опустилась до 2,4%, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.  «Уровень безработицы опустился до минимальных значений. А именно до 2,4% в июле этого года», — заявил Михаил Мишустин во время заседания Правительства России. Его слова передают в официальном telegram-канале органа.  По сравнению с июлем этот показатель снизился на 0,2%. В возрасте от 15 лет в качестве безработных квалифицированы 1,9 миллиона человек. Их средний возраст — 38,7 года, а количество безработных среди мужчин и женщин было примерно равным: 50,2% и 49,8% соответственно, сообщает VSE42.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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