Мишустин: в России исторически низкий уровень безработицы

Уровень безработицы в России достиг самого низкого значения за всю ее историю. В июле 2024 года безработица опустилась до 2,4%, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Уровень безработицы опустился до минимальных значений. А именно до 2,4% в июле этого года», — заявил Михаил Мишустин во время заседания Правительства России. Его слова передают в официальном telegram-канале органа.
По сравнению с июлем этот показатель снизился на 0,2%. В возрасте от 15 лет в качестве безработных квалифицированы 1,9 миллиона человек. Их средний возраст — 38,7 года, а количество безработных среди мужчин и женщин было примерно равным: 50,2% и 49,8% соответственно, сообщает VSE42.RU.
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