Снег с дождем накроет ХМАО

Гидрометцентр ХМАО спрогнозировал в регионе снег с дождем
© Служба новостей «URA.RU»
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Синоптики прогнозируют снег с дождем и сильный ветер
Синоптики прогнозируют снег с дождем и сильный ветер Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 25 сентября, ожидается дождь с мокрым снегом. Вместе с этим синоптики окружного Гидрометцентра прогнозируют сильный ветер почти в 20 метров в секунду.

«Облачно с прояснениями. Ночью: местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура -3, +2. Днем: по западной половине округа местами небольшие, по восточной половине небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура +3, +8», — говорится на сайте метеослужбы Югры.

В Ханты-Мансийске ожидается пасмурная погода при температуре от +1 до +5, по данным «Яндекс Погоды». А в Сургуте небольшой дождь будет идти весь день, столбик термометра покажет от +1 до +3. Дождливую погоду прогнозируют и в Нижневартовске при температуре от +1 до +3, а ближе к вечеру здесь пойдет мокрый снег.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пошел первый снег. Снегопад удалось запечатлеть на видео очевидцам.

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В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 25 сентября, ожидается дождь с мокрым снегом. Вместе с этим синоптики окружного Гидрометцентра прогнозируют сильный ветер почти в 20 метров в секунду. «Облачно с прояснениями. Ночью: местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура -3, +2. Днем: по западной половине округа местами небольшие, по восточной половине небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура +3, +8», — говорится на сайте метеослужбы Югры. В Ханты-Мансийске ожидается пасмурная погода при температуре от +1 до +5, по данным «Яндекс Погоды». А в Сургуте небольшой дождь будет идти весь день, столбик термометра покажет от +1 до +3. Дождливую погоду прогнозируют и в Нижневартовске при температуре от +1 до +3, а ближе к вечеру здесь пойдет мокрый снег. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пошел первый снег. Снегопад удалось запечатлеть на видео очевидцам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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