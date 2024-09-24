Снег с дождем накроет ХМАО

В Ханты-Мансийском автономном округе в среду, 25 сентября, ожидается дождь с мокрым снегом. Вместе с этим синоптики окружного Гидрометцентра прогнозируют сильный ветер почти в 20 метров в секунду.
«Облачно с прояснениями. Ночью: местами небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западный 7-12 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура -3, +2. Днем: по западной половине округа местами небольшие, по восточной половине небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура +3, +8», — говорится на сайте метеослужбы Югры.
В Ханты-Мансийске ожидается пасмурная погода при температуре от +1 до +5, по данным «Яндекс Погоды». А в Сургуте небольшой дождь будет идти весь день, столбик термометра покажет от +1 до +3. Дождливую погоду прогнозируют и в Нижневартовске при температуре от +1 до +3, а ближе к вечеру здесь пойдет мокрый снег.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургуте пошел первый снег. Снегопад удалось запечатлеть на видео очевидцам.
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