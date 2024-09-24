Когда у россиян вырастет зарплата после повышения МРОТ

Повышение минимального размера оплаты труда с 1 января 2025 года приведет к росту зарплат в целом по России. О том, что МРОТ вырастет с начала следующего года, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперты URA.RU отмечают, что увеличение показателя вызывает волну повышения зарплат по всей стране.
Во вступительном слове Мишустин акцентировал внимание, что в соответствии с указом президента Владимира Путина необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. К 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей.
«С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей. Это поможет повысить заработные платы порядка четырех миллионов работников», — сказал председатель правительства.
В 2022 году МРОТ в России повысили дважды: сначала до 13 890 рублей, затем — до 15 279 рублей. В 2023 году его повысили один раз до 16 242 рублей. 1 января 2024 года МРОТ увеличили до 19 242 рублей. При этом временно действовала методика с ориентиром на рост прожиточного минимума, к которому прибавлялись три процентных пункта. С 2025 года власти снова будут считать МРОТ исходя из величины медианной зарплаты, но он будет составлять уже не 42% от нее, как раньше, а 48%.
Повышение правительством МРОТ приведет к волновому эффекту и повлечет за собой рост зарплат других, более высокооплачиваемых сотрудников, объясняет директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.
«МРОТ платят неквалифицированным работникам, и когда его поднимают, это вызывает вопросы у других, кто зарабатывал чуть больше и имеет более высокую производительность. И так по цепочке. Поэтому во многих случаях работодатель при повышении МРОТ должен пропорционально пересматривать весь фонд оплаты труда, иначе сотрудники уйдут работать в другое место», — объясняет эксперт.
Возвращение к прежней схеме с увеличением коэффициента говорит о том, что у государства появилась уверенность в своих финансовых возможностях, комментирует директор Института социально экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
«Расчет по медианной или средней зарплате — это общемировая практика развитых стран. Процент там может быть выше, но мы видим, что его повысили и у нас. Когда началась СВО, методику временно поменяли. То, что ее вернули при быстрых темпах роста медианной зарплаты, означает, что государство готово к такой динамике повышения оплаты труд в бюджетном секторе. Если бы не было денег, на это бы не пошли», — отмечает эксперт.
Повышение МРОТ выгодно не только работникам, но и государству. Оно позволяет привлечь в бюджет больше налогов, говорит Алексей Зубец. «На самом деле за 20 тысяч в России мало кто работает. Это или неполная ставка, или серая схема, когда часть зарплаты выдается „в конверте“. Когда увеличивают минимальный размер оплаты труда, платить так уже не получится, приходится повышать официальную зарплату, которая облагается налогом», — поясняет собеседник URA.RU.
МРОТ и прожиточный минимум — величины, которые влияют на всю социальную политику государства, считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Наша фракция уже внесла альтернативное предложение установить МРОТ на следующий год на уровне 30 тысяч рублей. Но в любом случае хорошо, что темпы его роста опережают уровень инфляции», — резюмировал депутат.
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