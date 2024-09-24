Ущерб по делу экс-замминистра обороны Иванова составил более двух миллиардов рублей

Ущерб по делу экс-замминистра Иванова составил более двух миллиардов рублей
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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Тимур Иванов обвиняется в хищении при строительстве кадетских корпусов Фото:

Бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обвиняют в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. Ущерб по уголовному делу составил более двух миллиардов рублей. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

«Тимур Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. На объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей» — сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС. Там отметили, что экс-замминистра получил взятку при за преференции при строительстве кадетских корпусов. Ущерб удалось выявить только после того, как строительство объектов завершилось.

Тимура Иванова обвиняют в получении взятки на сумму более 1 миллиарда рублей. Свою вину бывший заместитель министра обороны отрицает.

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Бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обвиняют в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. Ущерб по уголовному делу составил более двух миллиардов рублей. Об этом сообщают в правоохранительных органах. «Тимур Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. На объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей» — сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС. Там отметили, что экс-замминистра получил взятку при за преференции при строительстве кадетских корпусов. Ущерб удалось выявить только после того, как строительство объектов завершилось. Тимура Иванова обвиняют в получении взятки на сумму более 1 миллиарда рублей. Свою вину бывший заместитель министра обороны отрицает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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