Ущерб по делу экс-замминистра обороны Иванова составил более двух миллиардов рублей

Ущерб по делу экс-замминистра Иванова составил более двух миллиардов рублей

24 сентября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Тимур Иванов обвиняется в хищении при строительстве кадетских корпусов Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обвиняют в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. Ущерб по уголовному делу составил более двух миллиардов рублей. Об этом сообщают в правоохранительных органах. «Тимур Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. На объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей» — сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС. Там отметили, что экс-замминистра получил взятку при за преференции при строительстве кадетских корпусов. Ущерб удалось выявить только после того, как строительство объектов завершилось. Тимура Иванова обвиняют в получении взятки на сумму более 1 миллиарда рублей. Свою вину бывший заместитель министра обороны отрицает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова обвиняют в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. Ущерб по уголовному делу составил более двух миллиардов рублей. Об этом сообщают в правоохранительных органах. «Тимур Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. На объектах общая сметная стоимость стройки была 14 млрд рублей, но в ходе проверок выявлено недоделок и невыполненных работ на сумму 2 млрд 184 млн рублей» — сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС. Там отметили, что экс-замминистра получил взятку при за преференции при строительстве кадетских корпусов. Ущерб удалось выявить только после того, как строительство объектов завершилось. Тимура Иванова обвиняют в получении взятки на сумму более 1 миллиарда рублей. Свою вину бывший заместитель министра обороны отрицает.