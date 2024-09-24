Вице-губернатор ХМАО заявила о недееспособности властей Нижневартовска

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова назвала власти Нижневартовска недееспособными. На заседании комитета окружной думы по соцвопросам, где она присутствовала, речь зашла о нашумевшем скандале со школьным питанием. Замгубернатора заявила, что есть еще один эпизод, где муниципальный департамент образования оказался, мягко говоря, не на коне, и привела в пример капремонт одной из городских школ, передает корреспондент URA.RU.
«Органы местного самоуправления в ситуации, когда после приемки школы начали ремонтировать крышу и чуть не поставили под угрозу срыва начало учебного года в городе Нижневартовске, повели себя, мягко говоря, безответственно. И то, что мы сейчас наблюдали... Точнее, органы местного самоуправления наблюдали, а мы вынуждены были направить полдепартамента в Нижневартовск решать проблемы местного значения в силу недееспособности органов местного самоуправления», — отметила замгубернатора.
По данным источников URA.RU в родительском истеблишменте Нижневартовска, инцидент с крышей произошел в конце августа. «Подрядчики сначала отремонтировали нижние этажи, а потом только принялись за крышу. Это было уже во второй половине августа, когда обычно стоит дождливая погода. И вот, после сильного ливня затопило весь третий этаж — всплыли и архив, и учебники, и свежий ремонт. При этом, городские власти отчитывались губернатору ХМАО Руслану Кухаруку о полной готовности учебных заведений учебного года, пока местные коммунальщики и работники школы пытались высушить помещение», — сообщает инсайдер. Информацию подтвердили несколько собеседников агентства, но попросили сохранить анонимность, опасаясь преследования со стороны местной администрации.
Шумакова на заседании думы уточнила, что окружным властям пришлось разруливать в ручном режиме и эту проблему, и вопросы школьного питания, которые уже попали под прицел председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. Ее поддержал глава депобра ХМАО Алексей Дренин, заявив, что местные чиновники от решения проблемы с крышей самоустранились.
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