Скандал со школьным питанием в Нижневартовске дошел до Бастрыкина

Скандал со школьным питанием в Нижневартовске дошел до руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он поручил главе управления СКР по ХМАО Мокшину провести проверку подрядчика «Азбука Питания».
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по ХМАО — Югре Михаилу Викторовичу Мокшину представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении», — сообщает telegram-канал. Следственный комитет Югры проводит процессуальную проверку.
Компания, как утверждают авторы канала, не имеет постоянного штата, детей кормят повара-вахтовики, а технический персонал работает без санкнижек, обслуживая школьников в столовой. Также появились данные о просроченных продуктах. Компания сменила другого скандального подрядчика, завышавшего цены. На расторжении контрактов с ним настояла прокуратура. Ранее Роспотребнадзор ХМАО оштрафовал подрядчика за нарушение правил организации питания в школах Нижневартовска, а делегация ОНФ намерена посетить ХМАО, чтобы разобраться в скандале.
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