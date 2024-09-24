24 сентября 2024

Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения школьника в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Глава СК РФ потребовал возбудить дело по статье УК РФ «побои» Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 14-летнего подростка в Челябинске. Инцидент произошел из-за того, что подросток укрывался от дождя в подъезде дома на улице Свободы, что вызвало агрессию у местного жителя.

«Необходимо возбудить уголовное дело и тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. Руководителю регионального следственного управления СК РФ Алексею Колбасину дано поручение представить доклад о выявленных фактах инцидента», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Следственные органы СУ СК России по Челябинской области уже начали процессуальную проверку по статье УК РФ «побои». Как ранее сообщало URA.RU, житель Челябинска ударил кулаком в висок 14-летнего подростка. Мужчине не понравилось, что несовершеннолетний зашел в его подъезд в доме на Свободы, 92б.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 14-летнего подростка в Челябинске. Инцидент произошел из-за того, что подросток укрывался от дождя в подъезде дома на улице Свободы, что вызвало агрессию у местного жителя. «Необходимо возбудить уголовное дело и тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. Руководителю регионального следственного управления СК РФ Алексею Колбасину дано поручение представить доклад о выявленных фактах инцидента», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации. Следственные органы СУ СК России по Челябинской области уже начали процессуальную проверку по статье УК РФ «побои». Как ранее сообщало URA.RU, житель Челябинска ударил кулаком в висок 14-летнего подростка. Мужчине не понравилось, что несовершеннолетний зашел в его подъезд в доме на Свободы, 92б.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...