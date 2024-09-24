Бастрыкин потребовал возбудить дело после избиения школьника в Челябинске

24 сентября 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Глава СК РФ потребовал возбудить дело по статье УК РФ «побои» Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 14-летнего подростка в Челябинске. Инцидент произошел из-за того, что подросток укрывался от дождя в подъезде дома на улице Свободы, что вызвало агрессию у местного жителя. «Необходимо возбудить уголовное дело и тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. Руководителю регионального следственного управления СК РФ Алексею Колбасину дано поручение представить доклад о выявленных фактах инцидента», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации. Следственные органы СУ СК России по Челябинской области уже начали процессуальную проверку по статье УК РФ «побои». Как ранее сообщало URA.RU, житель Челябинска ударил кулаком в висок 14-летнего подростка. Мужчине не понравилось, что несовершеннолетний зашел в его подъезд в доме на Свободы, 92б. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения 14-летнего подростка в Челябинске. Инцидент произошел из-за того, что подросток укрывался от дождя в подъезде дома на улице Свободы, что вызвало агрессию у местного жителя. «Необходимо возбудить уголовное дело и тщательно разобраться во всех обстоятельствах произошедшего. Руководителю регионального следственного управления СК РФ Алексею Колбасину дано поручение представить доклад о выявленных фактах инцидента», — сообщается в telegram-канале Следственного комитета Российской Федерации. Следственные органы СУ СК России по Челябинской области уже начали процессуальную проверку по статье УК РФ «побои». Как ранее сообщало URA.RU, житель Челябинска ударил кулаком в висок 14-летнего подростка. Мужчине не понравилось, что несовершеннолетний зашел в его подъезд в доме на Свободы, 92б.