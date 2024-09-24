Самому доверенному заму Куйвашева подыскали синекуру

Свердловский замгубернатора Чайников готовится к отставке

25 сентября 2024 в 07:20 Размер текста - 17 +

Валерий Чайников работает в свердловской власти с 2012 года Фото: Илья Московец © URA.RU Замгубернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников в случае отставки не уйдет на пенсию, как предполагалось ранее, а получит другую должность — с более размеренным графиком и при этом достойной зарплатой. Об этом URA.RU сообщил близкий к региональному кабмину источник. «Документы об освобождении Чайникова от занимаемой им сейчас должности, насколько я знаю, на подписании у губернатора [Евгения Куйвашева]», — уточнил собеседник, не раскрывая, куда именно перейдет Чайников. Сам Чайников, отвечая 23 сентября на вопрос корреспондента об отставке, не подтверждал, но и не опровергал ее. Топ-чиновник сейчас в отпуске. Новость по теме Хранителю секретов губернатора Куйвашева предрекли увольнение Чайников пользуется особым расположением губернатора. Они знакомы с начала 2000-х, когда Куйвашев возглавлял поселок Пойковский (ХМАО), а Чайников — местную милицию. После назначения губернатором Куйвашев пригласил Чайникова в Свердловскую область, до 2018 года он руководил облизбиркомом, оттуда и перешел на позицию замгубернатора. Его роль в кабмине — одна из ключевых. Чайников контролирует график губернатора, подготовку его поездок и совещаний, важнейших кадровых решений. Недавно президент РФ Владимир Путин наградил Чайникова, которому в мае исполнилось 65 лет, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Потенциальным сменщиком топ-чиновника называют его молодого заместителя Ивана Детченю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Замгубернатора-руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников в случае отставки не уйдет на пенсию, как предполагалось ранее, а получит другую должность — с более размеренным графиком и при этом достойной зарплатой. Об этом URA.RU сообщил близкий к региональному кабмину источник. «Документы об освобождении Чайникова от занимаемой им сейчас должности, насколько я знаю, на подписании у губернатора [Евгения Куйвашева]», — уточнил собеседник, не раскрывая, куда именно перейдет Чайников. Сам Чайников, отвечая 23 сентября на вопрос корреспондента об отставке, не подтверждал, но и не опровергал ее. Топ-чиновник сейчас в отпуске. Чайников пользуется особым расположением губернатора. Они знакомы с начала 2000-х, когда Куйвашев возглавлял поселок Пойковский (ХМАО), а Чайников — местную милицию. После назначения губернатором Куйвашев пригласил Чайникова в Свердловскую область, до 2018 года он руководил облизбиркомом, оттуда и перешел на позицию замгубернатора. Его роль в кабмине — одна из ключевых. Чайников контролирует график губернатора, подготовку его поездок и совещаний, важнейших кадровых решений. Недавно президент РФ Владимир Путин наградил Чайникова, которому в мае исполнилось 65 лет, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Потенциальным сменщиком топ-чиновника называют его молодого заместителя Ивана Детченю.