Картофель в духовке: топ-5 простых и вкусных рецептов

Картофель богат калием и витамином С

25 сентября 2024 в 04:39 Размер текста - 17 +

Картофель традиционно одно из самых популярных блюд в рационе россиян Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В сентябре собранный с огородов и полей картофель сохраняет свою свежесть, витамины и питательные вещества, а доступность и низкая цена делают его незаменимым ингредиентом на кухне для самых различных блюд. Картошка в запеченном виде считается не только самой вкусной, но и полезной, нежели вареная или жареная, так как содержит калий и витамин С. URA.RU представило простые и универсальные рецепты, которые подойдут как для обычного домашнего, так и для праздничного стола. Запеченный картофель с пряностями 10 мелких картофелин;

Одна луковица;

25 г корня имбиря;

Один перец чили;

По 1-2 ч. л. куркумы, тмина и кориандра;

Три ст. л оливкового масла;

Зелень, соль по вкусу. Нужно разогреть духовку до 180 градусов. Отварить картофель в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут). Слить воду и дать картофелю немного остыть. В большой сковороде следует разогреть оливковое масло на среднем огне. Добавить туда мелко нарезанный лук, имбирь и перец чили. Жарить, помешивая, пока лук не станет прозрачным примерно пять минут. Далее необходимо добавить выбранные специи в сковороду и жарить, помешивая, в течение одной минуты. Затем картофель обваливается в специях как можно равномерно. Следом картофель перекладывается в форму для выпечки в один слой. Готовить в духовке в течение 25-30 минут, или пока картофель не станет мягким и слегка подрумянится. Нужно достать форму из духовки и дать картошке остыть в течение нескольких минут. Посолить по вкусу и украсить зеленью перед подачей на стол. Запеченный картофель содержится в меню большинства ресторанов и кафе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Запеченный картофель со сливками Три средних картофелины;

Шесть ст. л. сливок (10% жирности);

Две ст. л. растительного масла;

По ½ ч. л. сушеного тимьяна, орегано и чесночного порошка;

Соль и перец по вкусу. Духовка разогревается до 180 градусов. Надо тщательно вымыть картофель и нарезать его тонкими ломтиками (около 3 мм) при помощи ножа или специальной терки для картофеля. В миске нужно смешать растительное масло, тимьян, орегано, чесночный порошок, соль и перец. Добавить картофельные ломтики и аккуратно перемешать, чтобы они равномерно покрылись специями и маслом. Далее необходимо смазать форму для кексов (на шесть штук) растительным маслом. Выложить картофельные ломтики в формочки, укладывая их почти до краев, и формируя стенки будущих «кексов». Аккуратно влить по 1-2 ст. л. сливок в каждый картофельный «кекс». Поставить форму в разогретую духовку и выпекать в течение 35 минут. Вытащив формы из духовки, дать картофельным кексам остыть в течение нескольких минут. Перед подачей на стол можно украсить их свежей зеленью или тертым сыром. Картофель с салом, запеченный в духовке Один кг картофеля (желательно среднего размера);

150 г сала (желательно не соленого). Духовку следует разогреть до 200 градусов. Нужно тщательно вымыть картофель и разрезать его пополам вдоль. Если картофелины очень большие, можно разрезать их на четвертинки или даже восьмушки, чтобы получились небольшие «лодки». Затем надо выложить картофельные половинки или четвертинки на противень, срезом вверх. Для лучшего результата можно предварительно смазать противень растительным маслом или выложить его пергаментной бумагой. Нарезать сало тонкими ломтиками, чтобы получились «паруса» для картофельных корабликов. Размер ломтиков может варьироваться в зависимости от размера картофельных половинок. Надо вставить зубочистки в картофельные половинки, чтобы зафиксировать «паруса» из сала. Важно убедиться, что зубочистки не торчат слишком высоко, чтобы они не обгорели в духовке. Противень ставится в разогретую духовку, где картофель выпекается в течение 50 минут. Если сало начнет сильно подгорать, можно уменьшить температуру. Готовым картофельным корабликам надо остыть в течение нескольких минут. Перед подачей на стол можно дополнительно приправить их солью и перцем. Картофель в фольге обычно запекают целиком с кожурой Фото: Алексей Андронов © URA.RU Запеченный картофель в крупной соли 500 г картофеля (желательно среднего размера);

Два яичных белка;

60 г крупной соли. Надо тщательно вымыть картофель и высушить его на полотенце. Это поможет белку лучше прилипать к картофелю. Затем необходимо проткнуть каждую картофелину вилкой в нескольких местах для того, чтобы они равномерно пропеклись и не взорвались в духовке. Необходимо взбить белки до пены и аккуратно смазать ими каждый картофель, полностью покрывая его белком. Затем обвалять в крупной соли. Лишнюю соль — стряхнуть. Картофель выкладывается на противень, застеленный пергаментной бумагой или смазанный растительным маслом. Важно убедиться, что картофелины не соприкасаются плотно друг другу, чтобы они равномерно пропеклись. В разогретой до 180 градусов духовке следует выпекать блюдо в течение 60 минут. Время приготовления может варьироваться в зависимости от размера картофеля. Перед подачей на стол можно дополнительно приправить его солью и перцем, если необходимо. Запеченный картофель с беконом Четыре крупных картофелины;

100 г сливочного масла, разделенного на две части;

Четыре зубчика чеснока;

Две ст. л. сметаны;

Четыре полоски бекона;

200 г твердого тертого сыра (например, чеддер);

Специи: по ½ ч. л. паприки и сушеного тимьяна;

Соль и перец по вкусу;

Зелень для украшения. Вымытый картофель натереть оливковым маслом, солью и перцем. Убрать его в духовку, разогретую до 200 градусов, на 60 минут. Пока картофель запекается, завернуть неочищенный чеснок в фольгу вместе с 50 г сливочного масла. Убрать фольгу с чесноком в духовку на полчаса. Нарезать бекон на мелкие кусочки и обжарить на сковороде до хрустящей корочки. Переложить его на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Далее следует достать картофель из духовки и дать ему немного остыть. Необходимо разрезать каждую картофелину пополам и аккуратно вынуть мякоть ложкой, стараясь не повредить кожуру. Отложить кожуру в сторону. В миске смешать картофельную мякоть, очищенный запеченный чеснок, оставшиеся 50 г сливочного масла, обжаренный бекон, сметану, паприку, тимьян, соль и перец. Добавить тертый сыр и аккуратно перемешать, чтобы он равномерно распределился. Потом нужно выложить картофельную смесь обратно в кожуру, формируя лодочки и убедившись, что картофель равномерно распределен и не выпадает. Картофельные лодочки поставить в духовку и запекать в течение 20-25 минут, или пока сыр не расплавится и не появится красивая румяная корочка. Чуть остывшие картофельные лодочки подают на стол украшенными зеленью. Чеснок придаст картофелю особый вкус Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В сентябре собранный с огородов и полей картофель сохраняет свою свежесть, витамины и питательные вещества, а доступность и низкая цена делают его незаменимым ингредиентом на кухне для самых различных блюд. Картошка в запеченном виде считается не только самой вкусной, но и полезной, нежели вареная или жареная, так как содержит калий и витамин С. URA.RU представило простые и универсальные рецепты, которые подойдут как для обычного домашнего, так и для праздничного стола. Нужно разогреть духовку до 180 градусов. Отварить картофель в подсоленной воде до полуготовности (около 10 минут). Слить воду и дать картофелю немного остыть. В большой сковороде следует разогреть оливковое масло на среднем огне. Добавить туда мелко нарезанный лук, имбирь и перец чили. Жарить, помешивая, пока лук не станет прозрачным примерно пять минут. Далее необходимо добавить выбранные специи в сковороду и жарить, помешивая, в течение одной минуты. Затем картофель обваливается в специях как можно равномерно. Следом картофель перекладывается в форму для выпечки в один слой. Готовить в духовке в течение 25-30 минут, или пока картофель не станет мягким и слегка подрумянится. Нужно достать форму из духовки и дать картошке остыть в течение нескольких минут. Посолить по вкусу и украсить зеленью перед подачей на стол. Духовка разогревается до 180 градусов. Надо тщательно вымыть картофель и нарезать его тонкими ломтиками (около 3 мм) при помощи ножа или специальной терки для картофеля. В миске нужно смешать растительное масло, тимьян, орегано, чесночный порошок, соль и перец. Добавить картофельные ломтики и аккуратно перемешать, чтобы они равномерно покрылись специями и маслом. Далее необходимо смазать форму для кексов (на шесть штук) растительным маслом. Выложить картофельные ломтики в формочки, укладывая их почти до краев, и формируя стенки будущих «кексов». Аккуратно влить по 1-2 ст. л. сливок в каждый картофельный «кекс». Поставить форму в разогретую духовку и выпекать в течение 35 минут. Вытащив формы из духовки, дать картофельным кексам остыть в течение нескольких минут. Перед подачей на стол можно украсить их свежей зеленью или тертым сыром. Духовку следует разогреть до 200 градусов. Нужно тщательно вымыть картофель и разрезать его пополам вдоль. Если картофелины очень большие, можно разрезать их на четвертинки или даже восьмушки, чтобы получились небольшие «лодки». Затем надо выложить картофельные половинки или четвертинки на противень, срезом вверх. Для лучшего результата можно предварительно смазать противень растительным маслом или выложить его пергаментной бумагой. Нарезать сало тонкими ломтиками, чтобы получились «паруса» для картофельных корабликов. Размер ломтиков может варьироваться в зависимости от размера картофельных половинок. Надо вставить зубочистки в картофельные половинки, чтобы зафиксировать «паруса» из сала. Важно убедиться, что зубочистки не торчат слишком высоко, чтобы они не обгорели в духовке. Противень ставится в разогретую духовку, где картофель выпекается в течение 50 минут. Если сало начнет сильно подгорать, можно уменьшить температуру. Готовым картофельным корабликам надо остыть в течение нескольких минут. Перед подачей на стол можно дополнительно приправить их солью и перцем. Надо тщательно вымыть картофель и высушить его на полотенце. Это поможет белку лучше прилипать к картофелю. Затем необходимо проткнуть каждую картофелину вилкой в нескольких местах для того, чтобы они равномерно пропеклись и не взорвались в духовке. Необходимо взбить белки до пены и аккуратно смазать ими каждый картофель, полностью покрывая его белком. Затем обвалять в крупной соли. Лишнюю соль — стряхнуть. Картофель выкладывается на противень, застеленный пергаментной бумагой или смазанный растительным маслом. Важно убедиться, что картофелины не соприкасаются плотно друг другу, чтобы они равномерно пропеклись. В разогретой до 180 градусов духовке следует выпекать блюдо в течение 60 минут. Время приготовления может варьироваться в зависимости от размера картофеля. Перед подачей на стол можно дополнительно приправить его солью и перцем, если необходимо. Вымытый картофель натереть оливковым маслом, солью и перцем. Убрать его в духовку, разогретую до 200 градусов, на 60 минут. Пока картофель запекается, завернуть неочищенный чеснок в фольгу вместе с 50 г сливочного масла. Убрать фольгу с чесноком в духовку на полчаса. Нарезать бекон на мелкие кусочки и обжарить на сковороде до хрустящей корочки. Переложить его на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир. Далее следует достать картофель из духовки и дать ему немного остыть. Необходимо разрезать каждую картофелину пополам и аккуратно вынуть мякоть ложкой, стараясь не повредить кожуру. Отложить кожуру в сторону. В миске смешать картофельную мякоть, очищенный запеченный чеснок, оставшиеся 50 г сливочного масла, обжаренный бекон, сметану, паприку, тимьян, соль и перец. Добавить тертый сыр и аккуратно перемешать, чтобы он равномерно распределился. Потом нужно выложить картофельную смесь обратно в кожуру, формируя лодочки и убедившись, что картофель равномерно распределен и не выпадает. Картофельные лодочки поставить в духовку и запекать в течение 20-25 минут, или пока сыр не расплавится и не появится красивая румяная корочка. Чуть остывшие картофельные лодочки подают на стол украшенными зеленью.