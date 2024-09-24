В России назвали цель визита Зеленского на Генассамблею ООН

Небензя: Зеленский прибыл на ГА ООН, чтобы убедить Запад поднять ставки

25 сентября 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Зеленский пытается заставить Запад стать более активным участником конфликта, считает Небензя Фото: Пресс-служба Совета Федерации Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН с целью побудить Запад усилить свою поддержку в конфликте с Россией. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, информирует РИА Новости. «И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией», — отметил Небензя. По словам российского дипломата, Зеленский стремится заставить западные страны не только продолжать поддержку Украины, но и стать более активными участниками конфликта, что может повлечь за собой серьезные последствия, учитывая статус России как ядерной державы. На заседании Совета безопасности ООН Зеленский заявил, что выступает против переговоров с Россией. По его словам, этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН с целью побудить Запад усилить свою поддержку в конфликте с Россией. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, информирует РИА Новости. «И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией», — отметил Небензя. По словам российского дипломата, Зеленский стремится заставить западные страны не только продолжать поддержку Украины, но и стать более активными участниками конфликта, что может повлечь за собой серьезные последствия, учитывая статус России как ядерной державы. На заседании Совета безопасности ООН Зеленский заявил, что выступает против переговоров с Россией. По его словам, этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия.