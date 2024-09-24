24 сентября 2024

В России назвали цель визита Зеленского на Генассамблею ООН

Небензя: Зеленский прибыл на ГА ООН, чтобы убедить Запад поднять ставки
© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий, stock
Зеленский пытается заставить Запад стать более активным участником конфликта, считает Небензя Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН с целью побудить Запад усилить свою поддержку в конфликте с Россией. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, информирует РИА Новости.

«И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией», — отметил Небензя. По словам российского дипломата, Зеленский стремится заставить западные страны не только продолжать поддержку Украины, но и стать более активными участниками конфликта, что может повлечь за собой серьезные последствия, учитывая статус России как ядерной державы.

На заседании Совета безопасности ООН Зеленский заявил, что выступает против переговоров с Россией. По его словам, этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия.

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН с целью побудить Запад усилить свою поддержку в конфликте с Россией. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности, информирует РИА Новости. «И вот он здесь, в Нью-Йорке, вновь с протянутой рукой, и вновь пытается убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией», — отметил Небензя. По словам российского дипломата, Зеленский стремится заставить западные страны не только продолжать поддержку Украины, но и стать более активными участниками конфликта, что может повлечь за собой серьезные последствия, учитывая статус России как ядерной державы. На заседании Совета безопасности ООН Зеленский заявил, что выступает против переговоров с Россией. По его словам, этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия.
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