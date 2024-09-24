Крупные суммы денег найдены при обысках по делу экс-замминистра обороны Иванова

25 сентября 2024 в 04:24 Размер текста - 17 +

В ходе обысков по делу экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены крупные суммы наличных денег. Об этом сообщается в официальных судебных документах. «При обысках по месту жительства и работы найдены крупные суммы денег наличными», — указывается в документах. Информацию передают РИА Новости. Тимура Иванова обвиняют в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. По данным правоохранительных органов, ущерб составил более 2 млрд рублей. Свою вину Иванов отрицает.