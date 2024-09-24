Крупные суммы денег найдены при обысках по делу экс-замминистра обороны Иванова

Иванов обвиняют в хищении при строительстве трех кадетских корпусов
новость из сюжетаЗамглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке
В ходе обысков по делу экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены крупные суммы наличных денег. Об этом сообщается в официальных судебных документах.
Новость по теме
«При обысках по месту жительства и работы найдены крупные суммы денег наличными», — указывается в документах. Информацию передают РИА Новости.
Тимура Иванова обвиняют в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. По данным правоохранительных органов, ущерб составил более 2 млрд рублей. Свою вину Иванов отрицает.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.