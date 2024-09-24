24 сентября 2024

Крупные суммы денег найдены при обысках по делу экс-замминистра обороны Иванова

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Тимур Иванов. stock, иванов тимур, stock
Иванов обвиняют в хищении при строительстве трех кадетских корпусов Фото:
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В ходе обысков по делу экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены крупные суммы наличных денег. Об этом сообщается в официальных судебных документах.

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«При обысках по месту жительства и работы найдены крупные суммы денег наличными», — указывается в документах. Информацию передают РИА Новости.

Тимура Иванова обвиняют в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. По данным правоохранительных органов, ущерб составил более 2 млрд рублей. Свою вину Иванов отрицает.

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В ходе обысков по делу экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова были обнаружены крупные суммы наличных денег. Об этом сообщается в официальных судебных документах. «При обысках по месту жительства и работы найдены крупные суммы денег наличными», — указывается в документах. Информацию передают РИА Новости. Тимура Иванова обвиняют в хищении при строительстве трех кадетских корпусов. По данным правоохранительных органов, ущерб составил более 2 млрд рублей. Свою вину Иванов отрицает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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