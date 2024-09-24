24 сентября 2024

Мэр из ХМАО провел важную встречу с общественниками

В Нижневартовске прошла встреча общественников и властей города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обсуждался вопрос готовности школ города к односменному режиму обучения
Обсуждался вопрос готовности школ города к односменному режиму обучения Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) прошла встреча городских властей представителями общественной палаты. Одним из ключевых вопросов стали перспективы перехода школ на односменный режим обучения. Об этом мэр города Дмитрий Кощенко сообщил в соцсети.

«Сегодня в Центральной городской библиотеке вместе с представителями администрации города, заместителем председателя Думы города и членами Общественной палаты обсудили ряд ключевых для жителей города вопросов. Среди них — анализ готовности и перспективы перехода школ города на односменный режим обучения», — сообщил Кощенко в своем telegram-канале.

На встрече также были затронуты темы готовности к осенне-зимнему периоду объектов ЖКХ и профработа в образовательных учреждениях. Кощенко отметил, что диалог властей и общественников по ключевым вопросам был конструктивным.

Ранее вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова обвинила власти Нижневартовска в недееспособности. Такой вывод она сделала после скандала со школьным питанием, а также всплыл эпизод с капремонтом одной из городских школ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) прошла встреча городских властей представителями общественной палаты. Одним из ключевых вопросов стали перспективы перехода школ на односменный режим обучения. Об этом мэр города Дмитрий Кощенко сообщил в соцсети. «Сегодня в Центральной городской библиотеке вместе с представителями администрации города, заместителем председателя Думы города и членами Общественной палаты обсудили ряд ключевых для жителей города вопросов. Среди них — анализ готовности и перспективы перехода школ города на односменный режим обучения», — сообщил Кощенко в своем telegram-канале. На встрече также были затронуты темы готовности к осенне-зимнему периоду объектов ЖКХ и профработа в образовательных учреждениях. Кощенко отметил, что диалог властей и общественников по ключевым вопросам был конструктивным. Ранее вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова обвинила власти Нижневартовска в недееспособности. Такой вывод она сделала после скандала со школьным питанием, а также всплыл эпизод с капремонтом одной из городских школ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...