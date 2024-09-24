Мэр из ХМАО провел важную встречу с общественниками

В Нижневартовске (ХМАО) прошла встреча городских властей представителями общественной палаты. Одним из ключевых вопросов стали перспективы перехода школ на односменный режим обучения. Об этом мэр города Дмитрий Кощенко сообщил в соцсети.
«Сегодня в Центральной городской библиотеке вместе с представителями администрации города, заместителем председателя Думы города и членами Общественной палаты обсудили ряд ключевых для жителей города вопросов. Среди них — анализ готовности и перспективы перехода школ города на односменный режим обучения», — сообщил Кощенко в своем telegram-канале.
На встрече также были затронуты темы готовности к осенне-зимнему периоду объектов ЖКХ и профработа в образовательных учреждениях. Кощенко отметил, что диалог властей и общественников по ключевым вопросам был конструктивным.
Ранее вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова обвинила власти Нижневартовска в недееспособности. Такой вывод она сделала после скандала со школьным питанием, а также всплыл эпизод с капремонтом одной из городских школ.
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