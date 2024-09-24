Сенатор Скотт: в США усилят охрану кандидатов в президенты

Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрил законопроект, направленный на усиление мер безопасности кандидатов в президенты и вице-президенты после двух покушений на бывшего президента Дональда Трампа. Заседание, на котором было принято данное решение, транслировалось на сайте верхней палаты американского законодательного органа.
«Единогласное одобрение Сенатом законопроекта посылает важный сигнал американской общественности и всему миру о том, что мы не оставим без внимания эти угрозы, которые стали настоящей атакой на демократический процесс и по праву шокировали мир», — заявил сенатор-республиканец от штата Флорида Рик Скотт.
Законопроект теперь будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену. Инициатива предполагает введение единых стандартов охраны для всех кандидатов от основных партий, что является ответом на недавние угрозы и покушения. Решение Сената получило поддержку и в Палате представителей, где также проголосовали за его принятие единогласно.
На предвыборном митинге во время встречи с избирателями в Пенсильвании 13 июля Дональд Трамп был ранен в ухо. Тогда погиб один из зрителей, еще двое — пострадали. Вторая попытка покушения на кандидата в президенты США случилась 15 сентября. Обвиняемый Райан Уэсли Рут задержан спецслужбами США, ему уже предъявили обвинение.
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