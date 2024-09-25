Боец ВСУ сдался в плен под Курском после того, как просидел сутки в подвале с мертвым товарищем

Украинский солдат сдался в плен под Курском, сутки просидев с телом сослуживца
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Украинский солдат провел сутки в подвале с погибшим сослуживцем в Курской области, после чего сдался в плен
Украинский солдат провел сутки в подвале с погибшим сослуживцем в Курской области, после чего сдался в плен Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинский военнослужащий сдался в плен в Курской области после того, как провел сутки в подвале вместе с телом погибшего товарища. Об этом сообщил военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Адигам.

«Бойцы „Пятнашки“ предлагали солдатам ВСУ сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь, и один из украинцев наконец на это решился», — заявил Адигам в интервью ТАСС. Впоследствии украинский солдат сам рассказал, что провел около суток в подвале рядом с телом своего напарника.

Адигам также отметил, что на курском направлении среди украинских войск присутствует значительное количество иностранных наемников, включая поляков и латышей. У одного из пленных был изъят телефон, содержащий карты с обозначенными позициями ВСУ и наемников, передает 360.ru.

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Украинский военнослужащий сдался в плен в Курской области после того, как провел сутки в подвале вместе с телом погибшего товарища. Об этом сообщил военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Адигам. «Бойцы „Пятнашки“ предлагали солдатам ВСУ сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь, и один из украинцев наконец на это решился», — заявил Адигам в интервью ТАСС. Впоследствии украинский солдат сам рассказал, что провел около суток в подвале рядом с телом своего напарника. Адигам также отметил, что на курском направлении среди украинских войск присутствует значительное количество иностранных наемников, включая поляков и латышей. У одного из пленных был изъят телефон, содержащий карты с обозначенными позициями ВСУ и наемников, передает 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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