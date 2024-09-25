Бывший уральский полпред Якушев стал первым замом Матвиенко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совет первичных отделений партии "Единая Россия". Москва, якушев владимир
С поста полпреда Владимир Якушев ушел 24 сентября Фото:
новость из сюжета
Смена полпреда Путина на Урале

Бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев избран первым заместителем председателя Совета Федерации. За его назначение проголосовали единогласно. Трансляцию заседания сената ведет телеканал «Россия-2024».

«Я предлагаю на должность первого заместителя председателя СФ кандидатуру Владимира Владимировича Якушева, губернатор Тюменской области наделил его полномочиями […] Управленческий опыт наработан колоссальный, мы в Совфеде ценим, когда к нам приходят люди, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности», — приветствовала его председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

Мандат сенатора к Владимиру Якушеву перешел от Павла Тараканова, который представлял в Совфеде исполнительную власть Тюменской области с 2018 года. Ожидается, что уступивший Якушеву место Тараканов в ближайшее время станет одним из замов тюменского губернатора Александра Моора.

Накануне президент РФ Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда. Эту позицию, как ожидается, займет спикер парламента ДНР Артем Жога. А Якушев сосредоточится на работе не только в Совфеде, но и в «Единой России». С июня он — и. о. секретаря генсовета партии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев избран первым заместителем председателя Совета Федерации. За его назначение проголосовали единогласно. Трансляцию заседания сената ведет телеканал «Россия-2024». «Я предлагаю на должность первого заместителя председателя СФ кандидатуру Владимира Владимировича Якушева, губернатор Тюменской области наделил его полномочиями […] Управленческий опыт наработан колоссальный, мы в Совфеде ценим, когда к нам приходят люди, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности», — приветствовала его председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. Мандат сенатора к Владимиру Якушеву перешел от Павла Тараканова, который представлял в Совфеде исполнительную власть Тюменской области с 2018 года. Ожидается, что уступивший Якушеву место Тараканов в ближайшее время станет одним из замов тюменского губернатора Александра Моора. Накануне президент РФ Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда. Эту позицию, как ожидается, займет спикер парламента ДНР Артем Жога. А Якушев сосредоточится на работе не только в Совфеде, но и в «Единой России». С июня он — и. о. секретаря генсовета партии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...