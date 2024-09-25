Бывший уральский полпред Якушев стал первым замом Матвиенко

Бывший полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев избран первым заместителем председателя Совета Федерации. За его назначение проголосовали единогласно. Трансляцию заседания сената ведет телеканал «Россия-2024».
«Я предлагаю на должность первого заместителя председателя СФ кандидатуру Владимира Владимировича Якушева, губернатор Тюменской области наделил его полномочиями […] Управленческий опыт наработан колоссальный, мы в Совфеде ценим, когда к нам приходят люди, погруженные в проблематику на земле, настоящие государственники, которые не боятся ответственности», — приветствовала его председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
Мандат сенатора к Владимиру Якушеву перешел от Павла Тараканова, который представлял в Совфеде исполнительную власть Тюменской области с 2018 года. Ожидается, что уступивший Якушеву место Тараканов в ближайшее время станет одним из замов тюменского губернатора Александра Моора.
Накануне президент РФ Владимир Путин освободил Якушева от должности полпреда. Эту позицию, как ожидается, займет спикер парламента ДНР Артем Жога. А Якушев сосредоточится на работе не только в Совфеде, но и в «Единой России». С июня он — и. о. секретаря генсовета партии.
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