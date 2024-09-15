15 сентября 2024

У жителей ХМАО рекордно выросли накопления на рублевых вкладах

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане заинтересовались банковскими вкладами
Югорчане заинтересовались банковскими вкладами Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа резко вырос объем сбережений на рублевых вкладах, рассказали URA.RU в ВТБ. С начала года югорчане положили на депозиты в банке около 70 миллиардов рублей.

«В этом году портфель сбережений жителей округа растет рекордными темпами. В первом полугодии приток средств на депозиты составил более 48 миллиардов рублей. Для сравнения, это в 16 раз больше чем в аналогичном периоде 2023, тогда сумма была три миллиарда», — рассказал агентству управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов.

Приток средств на вклады в августе замедлился, но оказался все равно больше, чем в прошлом году. В последний месяц лета югорчане положили на счета более восьми миллиардов рублей. «Это ниже, чем было в июле, что обусловлено традиционным повышением расходов жителей нашего округа в конце сезона отпусков и в преддверии начала нового учебного и делового года», — уточняет управляющий.

Среди причин повышения интереса югорчан к депозитам, в том числе, называют увеличение ставок по вкладам. До этого российские банки повысили их, не дожидаясь заседания ЦБ. Изменения произошли, например, в Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и других финансовых организациях.

Ранее URA.RU рассказывало, что Банк России принял решение поднять ключевую ставку. Она выросла с 18% до 19%.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа резко вырос объем сбережений на рублевых вкладах, рассказали URA.RU в ВТБ. С начала года югорчане положили на депозиты в банке около 70 миллиардов рублей. «В этом году портфель сбережений жителей округа растет рекордными темпами. В первом полугодии приток средств на депозиты составил более 48 миллиардов рублей. Для сравнения, это в 16 раз больше чем в аналогичном периоде 2023, тогда сумма была три миллиарда», — рассказал агентству управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов. Приток средств на вклады в августе замедлился, но оказался все равно больше, чем в прошлом году. В последний месяц лета югорчане положили на счета более восьми миллиардов рублей. «Это ниже, чем было в июле, что обусловлено традиционным повышением расходов жителей нашего округа в конце сезона отпусков и в преддверии начала нового учебного и делового года», — уточняет управляющий. Среди причин повышения интереса югорчан к депозитам, в том числе, называют увеличение ставок по вкладам. До этого российские банки повысили их, не дожидаясь заседания ЦБ. Изменения произошли, например, в Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и других финансовых организациях. Ранее URA.RU рассказывало, что Банк России принял решение поднять ключевую ставку. Она выросла с 18% до 19%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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