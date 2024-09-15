У жителей ХМАО рекордно выросли накопления на рублевых вкладах

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа резко вырос объем сбережений на рублевых вкладах, рассказали URA.RU в ВТБ. С начала года югорчане положили на депозиты в банке около 70 миллиардов рублей.
«В этом году портфель сбережений жителей округа растет рекордными темпами. В первом полугодии приток средств на депозиты составил более 48 миллиардов рублей. Для сравнения, это в 16 раз больше чем в аналогичном периоде 2023, тогда сумма была три миллиарда», — рассказал агентству управляющий ВТБ в ХМАО Виталий Мосунов.
Приток средств на вклады в августе замедлился, но оказался все равно больше, чем в прошлом году. В последний месяц лета югорчане положили на счета более восьми миллиардов рублей. «Это ниже, чем было в июле, что обусловлено традиционным повышением расходов жителей нашего округа в конце сезона отпусков и в преддверии начала нового учебного и делового года», — уточняет управляющий.
Среди причин повышения интереса югорчан к депозитам, в том числе, называют увеличение ставок по вкладам. До этого российские банки повысили их, не дожидаясь заседания ЦБ. Изменения произошли, например, в Сбербанке, ВТБ, Совкомбанке и других финансовых организациях.
Ранее URA.RU рассказывало, что Банк России принял решение поднять ключевую ставку. Она выросла с 18% до 19%.
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