24 сентября 2024

ГАИ устроит массовые облавы на водителей в ХМАО

Госавтоинспекторы массово проверят водительские удостоверения жителей ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Массовая проверка водительских прав в ХМАО пройдет 26 сентября
Массовая проверка водительских прав в ХМАО пройдет 26 сентября Фото:

Сотрудники ГАИ массово проверят водительские удостоверения у жителей ХМАО 26 сентября. Об этом сообщил telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«26 сентября 2024 года на территории автономного округа пройдут массовые проверки водителей на предмет наличия водительских удостоверений. За управление автотранспортом водителем, не имеющим права управления соответствующей категории, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU рассказывало о водителе из Советского района ХМАО, которая без удостоверения 20 метров везла инспектора ДПС. Ему пришлось держаться за открытую дверь машины, за что югорчанку обязали выплатить полицейскому 10 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ГАИ массово проверят водительские удостоверения у жителей ХМАО 26 сентября. Об этом сообщил telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «26 сентября 2024 года на территории автономного округа пройдут массовые проверки водителей на предмет наличия водительских удостоверений. За управление автотранспортом водителем, не имеющим права управления соответствующей категории, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей», — следует из сообщения. Ранее URA.RU рассказывало о водителе из Советского района ХМАО, которая без удостоверения 20 метров везла инспектора ДПС. Ему пришлось держаться за открытую дверь машины, за что югорчанку обязали выплатить полицейскому 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...