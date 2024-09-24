ГАИ устроит массовые облавы на водителей в ХМАО

Сотрудники ГАИ массово проверят водительские удостоверения у жителей ХМАО 26 сентября. Об этом сообщил telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«26 сентября 2024 года на территории автономного округа пройдут массовые проверки водителей на предмет наличия водительских удостоверений. За управление автотранспортом водителем, не имеющим права управления соответствующей категории, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU рассказывало о водителе из Советского района ХМАО, которая без удостоверения 20 метров везла инспектора ДПС. Ему пришлось держаться за открытую дверь машины, за что югорчанку обязали выплатить полицейскому 10 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!