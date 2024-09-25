Жителю ХМАО банк списал почти миллион рублей долга после публикации URA.RU

Жителю Сургута банк списал почти миллионный долг, который на протяжении двух лет взыскивал с него после продажи на торгах арестованной квартиры. Об этом сообщил URA.RU югорчанин Владимир Ермаков.
«В 2018 году взял кредит в банке под залог квартиры, но в период пандемии не мог его вовремя выплачивать. В 2024 году узнал, что Совкомбанк продал мою недвижимость. В нарушении требования закона с меня продолжали взыскивать задолженность по кредиту в размере 900 тысяч рублей. В течение двух лет удерживали половину моей пенсии и на руки я получал 8,5 тысяч рублей. На днях банк прислал письмо, где сообщается, что со мной расторгли договор и теперь у меня нет перед ним долгов. Это как понимать? Тогда на каком основании с меня два года списывали деньги?», — прокомментировал ситуацию журналисту агентства Ермаков.
По словам юриста Алексея Редькина, который ведет это дело, списание долга стало возможным только после обращения Владимира Ермакова с жалобой в редакцию URA.RU и Центробанк РФ. «По закону задолженность по обеспеченному ипотекой обязательству считается погашенной, если размер обеспеченного ипотекой обязательства меньше или равен стоимости заложенного имущества, определенной на момент возникновения ипотеки. В данном случае банк забрал у Ермакова квартиру и должен был списать все долги на этот момент. Денежные средства, которые были взысканы банком после того, как забрали квартиру, по моему мнению, взысканы незаконно. Банк просто воспользовался юридической неграмотностью своего клиента», — пояснил URA.RU правозащитник.
В Совкомбанке ответили, что согласно закону об ипотеке, стоимость заложенного имущества определяется на момент возникновения ипотеки. Под размером обеспеченного ипотекой обязательства следует понимать сумму предоставленного кредита на тот же момент без учета начисленных впоследствии процентов за период пользования кредитом. «Таким образом, после реализации залогового имущества банк покрыл расходы по выданному кредиту, а начисленные, но не выплаченные проценты списал», — рассказала агентству представитель пресс-службы Совкомбанка Алена Елышева.
Ранее URA.RU писало, что житель Сургута судится с банком, который продал его квартиру из-за долгов по кредиту. Семье Ермакова грозит выселение на улицу.
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