Житель ХМАО судится с банком, который продал его квартиру из-за долгов

Житель Сургута судится с банком, который продал его квартиру из-за долгов по кредиту. Как сообщил корреспонденту URA.RU сургутянин Владимир Ермаков, сегодня его семью выселяют на улицу.
«В 2018 году я взял у банка КБ „Восточный“ (ныне „Совкомбанк“) кредит в сумме 3,5 миллионов рублей под залог своей 4-х комнатной квартиры. В период пандемии не смог вовремя оплачивать кредит из-за чего стали расти долги. Я обращался в банк с просьбой провести реструктуризацию, но банк мне в этом отказал. В январе 2024 года банк подал на меня и членов моей семьи в суд иск о признании утратившими права пользования квартирой, и о выселении. В апреле выяснилось, что мою квартиру купили», — прокомментировал ситуацию журналисту агентства Владимир Ермаков.
На сегодня житель Сургута обратился к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой привлечь к уголовной ответственности работников банка, которые, по его мнению, незаконно завладели квартирой. «Исходя из обстоятельств дела считаю, что представители банка умышленно не дали выкупить квартиру мне или членам моей семьи», — пояснил URA.RU Ермаков.
По словам юриста Алексея Редькина, который ведет это дело, в нарушение требований закона, банк до сих пор продолжает взыскивать задолженность по кредиту. «Владимир Ермаков начал процедуру банкротства, поскольку ему нереально оплачивать несуществующий долг банку — он пенсионер. У него удерживали пенсию, и на руки он получал 8500 рублей. Сегодня мы хотим, как минимум, вернуть квартиру банку, потому что считаем, что эта была фиктивная продажа», — рассказал журналисту агентства правозащитник.
Журналист URA.RU связался с представителем ПАО «Совкомбанк». Он отказался от комментариев. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу ПАО «Совкомбанк». Ответ на запрос ожидается.
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