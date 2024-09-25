В Пермском политехническом университете прошла инаугурация ректора

Антону Петроченкову вречили регалии ректора Политеха Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском политехническом университете (ПНИПУ) состоялась инаугурация ректора Антона Петроченкова. На торжественной церемонии он рассказал о главных задачах вуза и заявил о готовности их решить, передает корреспондент URA.RU.

«Перед нами стоят самые серьезные задачи стратегического уровня. Губернатор, промпредприятия, научные организации ждут от нас, от университета, что мы обеспечим технологический, информационный и кадровый суверенитет для промышленных отраслей и нашего региона, и нашей страны. Именно мы должны формировать промышленную повестку на завтра. Обещаю, все свои силы, знания и опыт посвятить деятельности на благо Пермского Политеха, Перми и Пермского края», — сказал в своем выступлении Петроченков.

На церемонии новому ректору вручили удостоверение, нагрудную цепь и мантию. Как ранее рассказывало URA.RU, Петроченков возглавил университет с приставкой «и.о.» с 26 апреля. В конце июня его кандидатура была одобрена тайным голосованием сотрудников и студентов Политеха. В сентябре на посту ректора его утвердил Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Глава ПНИПУ ранее сам окончил этот вуз. С 2006 года работал заведующим кафедрой микропроцессорных средств автоматизации, а с 2022 года в должности проректора по образовательной деятельности.