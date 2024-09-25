Риэлтор оценил шансы Орбакайте на выгодную продажу квартиры в Москве

Риэлтор Перескокова: цены на квартиры Орбакайте в центре Москвы завышены
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кристина Орбакайте продает свое жилье в центре Москвы
Кристина Орбакайте продает свое жилье в центре Москвы Фото:

Кристина Орбакайте вслед за звездной матерью Аллой Пугачевой избавляется от недвижимости в России. Певица выставила на продажу две квартиры в центре Москвы и планирует выручить за них 400 млн рублей. В беседе с корреспондентом URA.RU риэлтор Наталья Перескокова оценила шансы звезды на выгодную продажу недвижимости.

Орбакайте готова попрощаться с квартирами на восьмом этаже элитного жилого комплекса «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Певица владеет апартаментами площадью 260 кв. м и 226 кв. м с панорамными видами на столицу. В жилом здании 2008 года постройки есть фитнес-центр и салон красоты, а также техцентр, автомойка и шиномонтаж.

Перескокова считает, что недвижимость Орбакайте, как и Пугачевой, будут продавать долго. «Кристина Орбакайте, как и ее мать Алла Пугачева, утратила любовь российских зрителей. И тот факт, что квартиры принадлежат певице, снижает стоимость объектов. Но даже если рассматривать квартиры безадресно, что называется no name, нужно отметить следующее. Хоть они просторные и расположены в центре, но все-таки морально устарели. То есть при покупке новым жильцам нужно будет все демонтировать и делать ремонт с нуля.

Кристина хочет 1 млн рублей за квадратный метр. В старом фонде, конечно, эта цена завышена, вряд ли за нее получится продать. Сейчас пользуются спросом новые жилые комплексы. Если речь о вторичке, то интересны квартиры с хорошим и необычным ремонтом. В случае недвижимости Орбакайте нет ни первого, ни второго, ни третьего», — резюмировала риелтор.

Кристина Орбакайте уже много лет живет с семьей в США. В Россию она прилетала на заработки, но сейчас отказалась и от этого. При этом в отличие от звездной матери, Кристина не делала никаких громких заявлений в адрес России и россиян.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кристина Орбакайте вслед за звездной матерью Аллой Пугачевой избавляется от недвижимости в России. Певица выставила на продажу две квартиры в центре Москвы и планирует выручить за них 400 млн рублей. В беседе с корреспондентом URA.RU риэлтор Наталья Перескокова оценила шансы звезды на выгодную продажу недвижимости. Орбакайте готова попрощаться с квартирами на восьмом этаже элитного жилого комплекса «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Певица владеет апартаментами площадью 260 кв. м и 226 кв. м с панорамными видами на столицу. В жилом здании 2008 года постройки есть фитнес-центр и салон красоты, а также техцентр, автомойка и шиномонтаж. Перескокова считает, что недвижимость Орбакайте, как и Пугачевой, будут продавать долго. «Кристина Орбакайте, как и ее мать Алла Пугачева, утратила любовь российских зрителей. И тот факт, что квартиры принадлежат певице, снижает стоимость объектов. Но даже если рассматривать квартиры безадресно, что называется no name, нужно отметить следующее. Хоть они просторные и расположены в центре, но все-таки морально устарели. То есть при покупке новым жильцам нужно будет все демонтировать и делать ремонт с нуля. Кристина Орбакайте уже много лет живет с семьей в США. В Россию она прилетала на заработки, но сейчас отказалась и от этого. При этом в отличие от звездной матери, Кристина не делала никаких громких заявлений в адрес России и россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...