Риэлтор оценил шансы Орбакайте на выгодную продажу квартиры в Москве

Кристина Орбакайте вслед за звездной матерью Аллой Пугачевой избавляется от недвижимости в России. Певица выставила на продажу две квартиры в центре Москвы и планирует выручить за них 400 млн рублей. В беседе с корреспондентом URA.RU риэлтор Наталья Перескокова оценила шансы звезды на выгодную продажу недвижимости.
Орбакайте готова попрощаться с квартирами на восьмом этаже элитного жилого комплекса «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Певица владеет апартаментами площадью 260 кв. м и 226 кв. м с панорамными видами на столицу. В жилом здании 2008 года постройки есть фитнес-центр и салон красоты, а также техцентр, автомойка и шиномонтаж.
Перескокова считает, что недвижимость Орбакайте, как и Пугачевой, будут продавать долго. «Кристина Орбакайте, как и ее мать Алла Пугачева, утратила любовь российских зрителей. И тот факт, что квартиры принадлежат певице, снижает стоимость объектов. Но даже если рассматривать квартиры безадресно, что называется no name, нужно отметить следующее. Хоть они просторные и расположены в центре, но все-таки морально устарели. То есть при покупке новым жильцам нужно будет все демонтировать и делать ремонт с нуля.
Кристина хочет 1 млн рублей за квадратный метр. В старом фонде, конечно, эта цена завышена, вряд ли за нее получится продать. Сейчас пользуются спросом новые жилые комплексы. Если речь о вторичке, то интересны квартиры с хорошим и необычным ремонтом. В случае недвижимости Орбакайте нет ни первого, ни второго, ни третьего», — резюмировала риелтор.
Кристина Орбакайте уже много лет живет с семьей в США. В Россию она прилетала на заработки, но сейчас отказалась и от этого. При этом в отличие от звездной матери, Кристина не делала никаких громких заявлений в адрес России и россиян.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.