Тюменские турагенты рассказали, сколько будут стоить путевки на Новый год

Стоимость туров на новогодние каникулы из Тюмени начинается от 44 000 рублей. Об этом URA.RU сообщила Светлана Завьялова, управляющая местной туристической фирмой. За такую цену можно улететь в Сочи.
«Самое дешевое направление с вылетом из Тюмени на новогодние каникулы — это Сочи. Стоимость путевок туда начинается от 44 000 рублей на одного человека с проживанием в трехзвездочном отеле», — рассказала Светлана Завьялова.
Помимо Сочи, на Новый год прямыми рейсами из Тюмени можно улететь в Египет, ОАЭ, Таиланд, на Шри-Ланку и в Абхазию. Самые бюджетные направления здесь — это Абхазия (от 58 000 рублей) и Египет (от 90 000 рублей). Чуть дороже тюменцам обойдется отдых в Таиланде — от 105 000 рублей. Самым дорогим считается отдых на Шри-Ланке и в ОАЭ. Стоимость путевок туда начинается от 125 000 рублей.
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Стоимость туров на новогодние каникулы из Тюмени начинается от 44 000 рублей. Об этом URA.RU сообщила Светлана Завьялова, управляющая местной туристической фирмой. За такую цену можно улететь в Сочи. «Самое дешевое направление с вылетом из Тюмени на новогодние каникулы — это Сочи. Стоимость путевок туда начинается от 44 000 рублей на одного человека с проживанием в трехзвездочном отеле», — рассказала Светлана Завьялова. Помимо Сочи, на Новый год прямыми рейсами из Тюмени можно улететь в Египет, ОАЭ, Таиланд, на Шри-Ланку и в Абхазию. Самые бюджетные направления здесь — это Абхазия (от 58 000 рублей) и Египет (от 90 000 рублей). Чуть дороже тюменцам обойдется отдых в Таиланде — от 105 000 рублей. Самым дорогим считается отдых на Шри-Ланке и в ОАЭ. Стоимость путевок туда начинается от 125 000 рублей.